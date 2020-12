"Vamos a desplegar el más ambicioso plan de vacunación en el menor tiempo posible" Locales 30 de diciembre de 2020 Redacción Por LO ASEGURO PEROTTI

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes el lanzamiento del histórico operativo de vacunación contra el Covid-19 en la provincia, en el Hospital Centenario de Rosario. En esta primera instancia, la vacunación está dirigida al personal de salud de áreas críticas: terapistas, guardias médicas, conductores de ambulancias, paramédicos y responsables de laboratorios. En ese marco, el mandatario remarcó “el reconocimiento, el homenaje a todos los que no están, a los que se llevó la pandemia, tanto en el sistema de salud como a cada santafesino y santafesina. Pero en particular a todos los integrantes de nuestro sistema de salud, tanto público como privado, por la entrega, desde el primer día y durante todo este año”.

A continuación, refiriéndose a quienes hoy -por ayer- recibieron la vacuna, agregó: “Es el personal esencial, clave, al que hay que cuidar; el elemento crítico, porque no podemos multiplicar de la noche a la mañana más gente con conocimientos. Igual, ellos se multiplicaron, en muchos casos, para aprovechar esa infraestructura que terminó siendo superior, que se suplió con mucho esfuerzo de cada uno de ellos en los momentos más críticos”.

En esa línea, el gobernador subrayó “el reconocimiento a todo el sector científico del mundo que, en tiempo récord, ha posibilitado que hoy el planeta, con sus distintos laboratorios y en los distintos países, hayan podido alcanzar la vacuna en menos de un año”. Finalmente, Perotti repasó los pasos a seguir: “Vamos a necesitar el trabajo coordinado, mucho más que hasta aquí, porque hay que seguir cuidando a quienes se vayan contagiando. Y para eso, vamos a desplegar el más ambicioso plan de vacunación en el menor tiempo posible”. Y concluyó: “Tenemos que tener la mayor cantidad de santafesinos y santafesinas vacunados antes del otoño. Y eso va a ser con la colaboración del personal de nuestros efectores y con la colaboración de los cientos de voluntarios que se han anotado para llevar esta campaña al mayor éxito”.



“DÍA HISTÓRICO”

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, manifestó: “Es un día histórico, estamos realmente felices, transcurriendo un año de pandemia que se ha cobrado muchas vidas de compañeros, colegas, ciudadanos de nuestra comunidad. Podemos finalmente, hoy 29 de diciembre, en el mismo año que empezó la pandemia, comenzar la vacunación. No es un hecho menor, nos llena de júbilo, nos emociona, porque ya pudimos ver los primeros 10 vacunados voluntarios en esta institución icónica, en el Hospital Centenario”. Y destacó: “En las personas que fuimos vacunando hoy había un damero interesante: públicos, privados, de la provincia y de la Municipalidad. Esto habla de cómo se trabajó, en esta provincia, en esta pandemia y como se va a trabajar la vacunación: articuladamente Nación, provincia, municipios y comunas. Es el único modo que tenemos hoy de salvarnos todos juntos”.

A su turno, el intendente Pablo Javkin indicó: “Esto va a llevar un tiempo, seguramente meses, y mientras tanto todos dependemos de que cada uno nos cuidemos. Con una luz por delante, pero con la responsabilidad de todos los días durante todo este tiempo; entender que acá no término algo, que acá empieza algo. Esa va a ser la manera de proteger y protegernos, hasta que terminemos el proceso de vacunación”.



LOS PRIMEROS VACUNADOS

Los primeros cinco vacunados durante la jornada en Rosario fueron: Roberto Parodi, investigador de la Universidad Nacional de Rosario; Carolina Subirá, infectóloga referente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios; Federico Fiorilli, coordinador de Terapias Intensivas de la cartera sanitaria provincial; Sergio Lejona, jefe del Laboratorio Cemar; y Miguel Tortorelli, jefe de la UTI del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).