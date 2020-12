Rafaela cuenta con su Presupuesto 2021 Locales 30 de diciembre de 2020 Redacción Por En lo que fue la última sesión del 2020, el Concejo aprobó con mínimos cambios y mucho consenso la Ordenanza de Presupuesto para el próximo año. También se aprobó sobre tablas la eximición de pago del DREI desde enero hasta marzo de 2021, para las actividades afectadas por la pandemia.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION. En la última del 2020, los concejales le rindieron un homenaje a Agustín Giuliani.

La última sesión del año del Concejo Municipal, desarrollada ayer por la mañana, comenzó con el homenaje a Agustín Giuliani, -fallecido en la jornada de este martes- quien fue concejal y ocupó la presidencia del Cuerpo en la década del 80.

Luego de ese breve momento, dio inicio la sesión propiamente dicha en la que los concejales aprobaron con mínimos cambios y mucho consenso el Presupuesto 2021, que cerró en 4.354.105 millones de pesos. Además se aprobó una Minuta de Comunicación solicitando la reanudación del transporte público y un Proyecto de Resolución pidiendo por la posibilidad de realizar velatorios. También y sobre tablas, se aprobó un proyecto para continuar de enero a marzo de 2021, eximiendo del pago del DREI a las actividades que se vieron afectadas por la pandemia.

Acerca del presupuesto, el concejal justicialista Jorge Muriel, consideró: “Conformes en poder tener un presupuesto equilibrado como dije en la locución, con algunos matices, pero logramos consensuar también con la oposición y bueno, quedaron algunas diferencias, que respetamos por ser minoría; excepto la cantidad de empleados a pasar a planta permanente; eso me gusta aclararlo, porque no es un cheque en blanco al intendente. Lo que se pedía, es para poder darle a los empleados que están contratados la estabilidad laboral a través de la planta permanente. Rafaela tiene hoy 1200, le autorizamos 20 más, con lo cual pasaría a 1220; según la población estimada de 110.000 habitantes, con todos los servicios municipalizados, esto da un poquito más de 1,5 empleados con los contratados por cada mil habitantes. es sin dudas muy bajo, por lo tanto no era descabellado el pedido del Ejecutivo y del gremio”. Y agregó: “La oposición entendió que eran sólo 20, y voy a repetirlo, aceptamos esa cuestión pero llevamos también nosotros la propuesta del Ejecutivo, y defendimos para ver si podíamos lograrlo. Con el resto no hubo grandes diferencias, con el artículo sexto donde hablaba del movimiento de partidas a partir de un millón y medio, se consensuó un millón”.

Lalo Bonino, fue el encargado de argumentar la moción de la oposición, vinculada al pase de 20 y no 100 empleados contratados a planta permanente: “Lo que nosotros dijimos, no es que no hay que incrementar la planta, sino que lo que hay que hacer es un cambio de paradigma de cómo se incrementa la planta; tradicionalmente a lo largo de la historia, el Ejecutivo planteaba una cantidad determinada y el Concejo aprobaba o rechazaba, sin ningún tipo de clasificación de quienes iban a ser las personas que iban a pasar a planta permanente, ni tampoco el área al que iban a hacer referencia. Lo que nosotros planteamos ahora y que en realidad ya lo veníamos planeando desde hace varios años, tiene que ver con un cambio de paradigma y qué tiene que ver con una evaluación específica de las personas que van pasando a planta permanente, sobre todo porque tenemos una legislación laboral, específicamente en el Estado, que complica mucho más lo que es la poder disponer del personal, con condiciones que son bastantes viejas, bastantes antiguas, en lo que tiene que ver con los requerimientos actuales de un Estado ágil”.



REFUNCIONALIZACION

DE AVENIDA SANTA FE

Otros de los aspectos sobresalientes del presupuesto aprobado, tiene que ver con la inclusión, a partir de utilizar parte del superávit fiscal, de la obra de refuncionalización de Avenida Santa Fe, ya que no fue incluida por el Ejecutivo en la Ordenanza 2021.

Allí la oposición propuso disponer de 8 de los 8,2 millones del superávit, para ejecutar esta obra tan demandada y necesaria en la ciudad. Allí los ediles oficialistas acompañaron la propuesta y no hubo discusión.

“Destacamos que en realidad no se tocaron los 4.034 millones que están previstos, también en eso hacemos hincapié, porque realidad es la voluntad del intendente como se dice, se agregaron 8 millones que en realidad eran de un superávit que siempre tiene previsto el municipio, para una obra que era largamente pedida, como la de Avenida Santa Fe, y si bien el monto es mayor, pero sabemos que el proyecto está presentado en Nación a través de “Argentina Hace” y qué es muy probable que venga también en los primeros meses del año”, explicó Muriel.

Asimismo el edil precisó: “Nosotros no tuvimos objeción cuando se planteó, no estaba en el presupuesto porque está presentando en Nación; ojalá que se pueda hacer, es un reclamo que recibimos todos los concejales y qué es una realidad, los giros a la izquierda son un constante inconveniente”.

Por su parte, Leonardo Viotti argumentó: “Hemos defendido que figure en este proyecto una obra que la ciudad necesita, como es la Avenida Santa Fe; es un tramo muy peligroso que necesita una rápida intervención. Es una obra que debe ser llevada adelante cuanto antes”. Y agregó: “De un superávit inicial de 8,2 millones que tenía el Ejecutivo, pedimos ocho para llevar adelante esta obra y que esté la decisión política de hacerla”.



EXIMICION DEL DREI

También se aprobó sobre tablas la eximición de pago del DREI desde enero hasta marzo de 2021, para las actividades afectadas por la pandemia.

Las actividades alcanzadas por este beneficio son: restaurantes y cantinas con y sin espectáculos; fastfoods; expendio de bebidas y comidas en bares; con servicio de mesa; preparación de comidas para llevar, para terceros, para empresas y eventos, para atención a empresas, cantinas en establecimientos educativos; producción de films; salones de fiesta; agencias de viaje; guarderías y jardines maternales; enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria; enseñanza de actividades físicas y artísticas; producción de espectáculos teatrales, musicales y obras teatrales; explotación de instalaciones deportivas; e incluso para los contribuyentes que desarrollan sus actividades dentro de la Nueva Terminal de Ómnibus de Rafaela.