"Miopía sobre la inflación"

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aseguró anoche que la fórmula de movilidad jubilatoria del Gobierno "ignora la inflación" y afirmó que eso es "tener una miopía" respecto de la evolución de los precios en la Argentina.

"Queríamos una base mínima de inflación", consideró el cordobés, quien dijo descreer que el año que viene la economía vaya a crecer a "tasa china". "Acepto a los que estén convencidos de que van a crecer a tasa china el año que viene y la inflación va a ser el 2%, entonces tenían razón en no colocarlo (la variable de inflación). Bien, confíen. Nosotros no confiamos. Y por eso votamos en contra", fundamentó.

En este sentido, Negri recordó que en los últimos 60 años "hemos tenido 14 períodos de recesión". "Si además ponen un tope sobre la recaudación de ANSES, peor aún todavía", acotó.

Sobre las previsiones sobre los haberes previsionales para el año que viene, el radical sostuvo que "está garantizado que los jubilados van a para atrás, no para adelante". "Hay que poner los pies sobre la tierra cuando uno gobierna", recomendó.

Sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria que estuvo vigente hasta 2019, y su reemplazo por aumentos por decreto, Negri subrayó que el Gobierno se ahorró 100.000 millones de pesos. "Cuando uno gobierna tiene la responsabilidad de decir la verdad", sostuvo. "La formula que hoy se quiere votar ignorando la inflación es tener una miopía sobre el grado de inflación en la Argentina", finalizó.