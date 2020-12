Voces a favor y en contra del proyecto de legalización Nacionales 30 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Un total de 59 senadores se anotaron para hablar en el debate sobre el proyecto de legalización del aborto y hubo voces a favor y en contra del proyecto pero sin cruces estridentes. A continuación, algunas de las principales frases del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo:



A FAVOR

- Norma Durango (La Pampa): "Yo no estoy a favor del aborto, nadie lo está, pero eso no implica que el aborto desaparezca, entonces la maternidad no puede ser forzada bajo amenaza de ir presa".

- Gladys González (Buenos Aires): "Quiero preguntarle a mi iglesia si no será hora de hacer una autocrítica. ¿Por qué castigar con la vara de nuestra religión e imponer las cosas que no pudimos cambiar con nuestra propia fe? Hemos fallado, a pesar de nuestra fe, nuestra oración y nuestra doctrina, porque hemos llegado tarde a entender la importancia de la educación y del uso de los anticonceptivos".

- Guadalupe Tagliaferri (CABA): "No estamos imponiéndole nada a nadie, estamos pidiendo la interrupción voluntaria para las mujeres que así lo necesiten. El Estado debe acompañar a todas las mujeres, a las que desean ser madres y a las que no, sin juzgar y condenar".

- Lucila Crexell (Neuquén): "Esta demostrado que la prohibición y la criminalización no disuade a las mujeres de los abortos. ¿Qué cambió desde 2018 cuando se rechazó el proyecto? Nada. Las mujeres siguen abortando en clandestinidad y soledad".

- Humberto Schiavoni (Misiones): "Esto es producto de la lucha de miles y miles de mujeres que en los últimos años, décadas, vivieron bregando y denunciando los atropellos y las injusticias a las que se vieron sometidas".

- Daniel Lovera (La Pampa): "Hoy estamos frente a un problema de salud pública, no estamos debatiendo si estamos a favor o en contra del aborto, debatimos sobre una práctica que ocurre en nuestro país y si vamos a permitir que se siga manteniendo en la clandestinidad".

- Mariano Recalde (Buenos Aires): "La discusión es si queremos que las personas gestantes sigan abortando en la clandestinidad o que puedan hacerlo de manera legal, segura y gratuita. Esta ley no obliga a nadie a abortar, lo único que hace es consagrar un derecho largamente reclamado".

- María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe): "Creer que esto se trata de abortistas o antiabortistas es de un reduccionismo inaceptable, estamos dirimiendo si el Estado va a acompañar a las mujeres que decidan interrumpirlo".

- Laura Rodríguez Machado (Córdoba): "¿Existen senadoras que voten esta ley y que defiendan las dos vidas? Si, yo soy una de ellas. Defiendo las dos vidas y justamente por eso creo que lo importante es que sepamos las causas de lo que está pasando, por qué se sigue abortando de este forma".

- Ana Almirón (Corrientes): "Cuando la revolución del feminismo dice que la maternidad será deseada o no será no es solamente un slogan, no es una frase vacía. Decir que la maternidad será deseada es la libertad de poder elegir, es tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos".



EN CONTRA

- Pablo Blanco (Tierra del Fuego): "Yo estoy en contra de esta iniciativa porque estoy absolutamente convencido de que desde la concepción existe la vida y que una persona por nacer es un ser distinto de quien lo engendra".

- María Belén Tapia (Santa Cruz): "Si este proyecto fuera ley, se pone tanto énfasis solo en el aborto y en su acceso inmediato, que podría terminar favoreciendo el encubrimiento de situaciones de violencia contra mujeres y niñas".

- Alfredo De Ángeli (Entre Ríos): "Estamos despenalizando al ser gestante y estamos penalizando a otro, a la ginecóloga o ginecólogo, al obstetra, a una enfermera que si se niegan (a practicar un aborto) pueden perder hasta el título por esta ley".

- Maurice Closs (Misiones): "No tengo dudas de que hay que discutir una cuestión de fondo en el Código Penal. Pero no creo que sea una ley que vaya a encaminarse a salvar más vidas".

- Roberto Basualdo (San Juan): "Tendríamos que estar hablando hoy de cómo hacer para prevenir. Como estamos ahora todos luchando, tendríamos que estar todos unidos previniendo.

Creo que esto no nos va a llevar a nada, indudablemente esta ley no nos sirve".

- Mario Fiad (Jujuy): "La Constitución dice que para la Argentina se es niño desde la concepción. Se nos dice que las niñas no deben maternar. Sin dudas que no deben, no deben ser abusadas ni vivir en entornos violentos, pero el proyecto no resuelve esas tragedias, lo único que hace es pasar a la clandestinidad la violación, el abuso, la violencia".

- Víctor Zimmermann (Chaco): "El valor más preciado que tiene cualquier ser humano, independientemente de su creencia religiosa, es la vida. La vida no se debate, se defiende".

- Inés Blas: "Debemos vencer las barreras que los niños, adolescentes y jóvenes se enfrentan al ver negada la posibilidad de acceder a una educación sexual y reproductiva integral que los oriente".

- Silvia Giacoppo (Jujuy): "La vida no se interrumpe. Acá terminamos con la vida de alguien y lo tenemos que decir, así como hablamos de hipocresía y discursos que dicen hablemos con las cosas por su nombre , yo no conozco una mujer privada de su libertad por haberse practicado un aborto".

- Claudio Poggi (San Luis): "Debemos diseñar políticas públicas que permitan cuidar la vida del bebé por nacer y de su mamá. Las políticas públicas pasan por la educación, el cuidado de la madre embarazada vulnerable, la desburocratización de los sistemas de adopción".