Del Potro no pudo jugar ni un partido Deportes 29 de diciembre de 2020

Este fue un año muy difícil para muchos deportistas, pero en el caso de Juan Martín del Potro fue aún más particular. Sus lesiones, que lo tienen a maltraer, le jugaron una mala pasada y ni siquiera pudo disputar un partido en todo 2020. Por eso, tras 14 años seguidos en actividad, por primera vez el tandilense se quedó sin poder jugar en el circuito mayor de la ATP.

En 2006, Del Potro comenzó su andar en los torneos grandes del circuito profesional. Con 17 años, empezó a codearse en las grandes ligas, contra los mejores del mundo. Fue creciendo, llegaron los primeros títulos, las hazañas mayúsculas, incluidas sus actuaciones en la Copa Davis y en los Juegos Olímpicos, además de los Grand Slam y los campeonatos del tour de la ATP, hasta que en 2019 se lo vio por última vez en acción.

En su carrera Del Potro se adjudicó 22 títulos en singles y se destaca su único Grand Slam, el US Open 2009. En esa final venció nada menos que al suizo Roger Federer. Al mismo rival superó en su última copa levantada, la única en un Masters 1000, en Indian Wells 2018, también en Estados Unidos y sobre superficie dura.

Fue el abanderado para que Argentina lograra por única vez la mítica Copa Davis, en la definición de 2016 en Croacia. Además, fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y bronce en Londres 2012. Sin dudas, un grande en todo sentido, que se vio limitado por tantas lesiones. Hace días, expresó que todavía no quiere cerrar esta etapa, más allá de que le cuesta volver a jugar.