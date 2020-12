Roger Federer será baja en el Abierto de Australia

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El suizo Roger Federer anunció ayer su baja del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2021, debido a que no pudo recuperarse en óptimas condiciones de su doble operación en la rodilla derecha. "Roger ha decidido no jugar el Abierto de Australia. Ha avanzado progresivamente en los últimos dos meses tanto con su rodilla como con su físico. Sin embargo, después de discutirlo con su equipo, ha decidido que lo mejor será regresar después del Abierto de Australia", confirmó su representante, Tony Godsick.

Federer, que ganó 20 títulos Grand Slam, sufrió durante 2020 dos operaciones en la rodilla derecho: la primera en febrero y la segunda en junio, para acelerar el proceso de recuperación. El agente del exnúmero 1 del mundo indicó al mismo tiempo que ya está trabajando para armar un calendario de juego en 2021, con la intención de volver a la gira después del primer gran torneo del año.

"Empezaremos a hablar esta semana que viene respecto a los torneos que empezarán en la segunda quincena de febrero y después construiremos un calendario para el resto del año", anunció Godsick.

La preocupación por el estado de salud de Federer oscila entre la versión de su equipo, que sostiene que la recuperación es buena, y la realidad que marca que no ha podido volver a competir desde las semifinales del Abierto de Australia 2020, con derrota ante el serbio Novak Djokovic.

Si bien la ATP aún no confirmó todavía cómo continuará la gira de torneos posteriores al Abierto de Australia, se sabe que a fines de febrero y en los primeros días de marzo se disputarían los torneos de Rotterdam -bajo techo- y Dubai, que surgen como posibilidad para la vuelta de Federer.

El suizo, que cumplirá 40 años en agosto, se bajó del Abierto de Australia pese a que se aplazó tres semanas la fecha original, debido a la pandemia de coronavirus.