Pratto se va al Feyenoord

29 de diciembre de 2020

FOTO ARCHIVO A EUROPA./ El "Oso" busca relanzar su carrera.

El delantero de River Plate Lucas Pratto viajará hoy a los Países Bajos para sumarse a préstamo por seis meses al Feyenoord, con una opción de compra que aún no trascendió y que se cerró el fin de semana, según fuentes allegadas al club y al jugador. Pratto no tenía continuidad en el equipo este año y en los 27 partidos que jugó River en el 2020 sólo fue titular en 7 ocasiones, sumando minutos en 12 partidos desde el banco con apenas 645 en campo.

El "Oso", autor de los goles más importantes de la final de la Copa Libertadores del 2018 ante Boca Juniors y, con grandes actuaciones hasta el primer semestre del año pasado, sufrió una lesión en la final de la Recopa Sudamericana 2019 y perdió su lugar en el equipo. Pratto, quien ante Arsenal de Sarandí no salió del banco de suplentes ante la lesión del colombiano Rafael Santos Borré, ya tenía acordada su salida de la institución y por eso el entrenador Marcelo Gallardo decidió el ingreso del juvenil Benjamín Rolheisser.

El delantero arribó a River en enero del 2018, tras concretarse el pase más caro de la historia del club, pues le abonaron a San Pablo 11 millones de dólares y otros 2 millones más por los objetivos logrados. Pratto será compañero en Feyenoord del juvenil argentino Marcos Senesi, ex San Lorenzo de Almagro.