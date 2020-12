Martinez se alejó de Godoy Cruz Deportes 29 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Diego Martínez anunció ayer su salida como entrenador de Godoy Cruz, luego de no haber podido ganar ningún partido en la Liga Profesional, en su debut en un equipo de Primera División. Fue el propio DT el que contó la situación a través de su cuenta de Twitter, en la que detalló que presentó la renuncia porque es "lo mejor para todos", luego de la dura caída 1-6 frente a Racing como visitante.

"Después de una charla con el presidente del Godoy Cruz (Manzur) que fue la persona que confió en nosotros para llevar adelante el proyecto futbolístico, decidí que lo mejor para todos era presentar nuestra renuncia. Muchas gracias por todo el apoyo y le deseamos lo mejor para el futuro", publicó Martínez, que había asumido en agosto.

El "Tomba" jugará el próximo miércoles ante J. J. Urquiza por los 32avos de final de la Copa Argentina y quien se haría cargo sería un viejo conocido como Daniel Oldrá, que actualmente oficiaba de mánager. Será el décimo ciclo de Oldrá en Godoy Cruz, donde fue ocho veces interino (una no llegó a dirigir ningún partido) y dos ratificado entrenador principal con cargo.

Los números del ex DT de Estudiantes de Caseros marcaron que dirigió nueve partidos, perdió siete y empató los dos restantes, sin conocer la victoria. Martínez, que reemplazó a Mario Sciacqua, debutó con cuatro derrotas en la Fase 1 de la Copa "Diego Armando Maradona" de la Liga Profesional de Fútbol.