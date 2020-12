Banfield ganó en Santa Fe Deportes 29 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA TRIUNFO LEPROSO./ Newell's le ganó 3 a 1 a los santiagueños.

Banfield logró anoche una agónica victoria al superar por 2 a 1 a Colón de Santa Fe, con dos cabezazos, y de esa manera quedó como único líder de la Zona B de la Fase Campeonato de la Copa "Diego Armando Maradona". El "sabalero" se puso en ventaja con un gol del delantero Luis Rodríguez, a los 36 minutos del primer tiempo, pero el "Taladro" lo revirtió con dos tantos de cabeza, a los 15 y 43, por intermedio de Giuliano Galoppo y Mauricio Asenjo, respectivamente, en el complemento.

En La Plata, por la misma zona, igualaron 2 a 2 Gimnasia (Morales y Palazzo) y Talleres (Méndez y Soñora).

De esta manera, Banfield suma 9 puntos, seguido por Talleres de Córdoba, con 5.

En la otra zona Campeonato A, Independiente se mostró en mejor forma tras varios recientes pasos en falso y se impuso como visitante por 2 a 0 a Argentinos Juniors en La Paternal. Jonathan Menéndez, a los 23 minutos de la primera parte, y Alan Velasco, a los 25 del complemento, marcaron los goles del conjunto de Avellaneda. De esta manera, Argentinos no pudo igualar la línea de los líderes Boca y River en este grupo.



EXITO ROSARINO

Newell´s se impuso por 3 a 1 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por la tercera fecha del Grupo B de la Zona Complementación, donde sigue firme en la cima. La "Lepra" se puso en ventaja en el complemento con un tanto de Sebastián Palacios a los 5 minutos, mientras que Claudio Riaño, a los 23, igualó el cotejo. Cristian Vega, en contra de su propia valla, le dio el triunfo parcial al conjunto rosarino a 10 del final y Juan Sforza, a los 45, selló el 3 a 1 definitivo. Con este resultado, Newell´s continúa como líder de su zona con puntaje perfecto: sumó 9 unidades en tres partidos, seguido por Vélez con 6.

Estudiantes de La Plata consiguió su primera victoria en el mismo grupo al superar por 3 a 2 a Vélez, en el estadio "José Amalfitani". El equipo de Liniers se puso en ventaja con un gol de Cristian Tarragona, a los 6 minutos, pero igualó Diego García, a los 17 para el "pincha". Siempre en la etapa inicial, la visita se adelantó en el marcador a los 37 con un gol en contra de Lautaro Gianetti, empató Ricardo Alvarez, a los 40, y en el minuto final Lucas "Titi" Rodríguez adelantó al equipo platense.

Estudiantes llevaba 15 fechas sin ganar y lo hizo en el partido posterior a la salida del entrenador Leandro Desábato, quien fue reemplazado por Pablo Quatrocchi.



TRES PARTIDOS EN EL CIERRE

Este martes jugarán: a las 17.10 Aldosivi vs. Rosario Central (dirige Fernando Rapallini); 19.20 Unión vs. Lanús (Darío Herrera) y 21.30 Atlético Tucumán vs. San Lorenzo (Pablo Echavarría).