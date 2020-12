Otta: "ganamos el partido que teníamos que ganar" Deportes 29 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MUY SATISFECHO. El DT valoró el rendimiento de su equipo.

Una prueba de carácter. Esa podría ser la definición, aunque con otras palabras, que dio a conocer Walter Otta el domingo en la conferencia de prensa tras la cuarta victoria consecutiva lograda ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

"Ganamos el partido que teníamos que ganar después de todo lo que pasamos en la semana. No es fácil reemplazar jugadores y más con el rendimiento que venían teniendo", expresó el entrenador de Atlético de Rafaela en referencia a las bajas obligadas por covid de tres futbolistas que venían siendo titulares en su formación, como Fernando Piñero, Emiliano Romero y Matías Valdivia. A la vez, informó que "la buena noticia es que los jugadores que hoy no estuvieron, no tuvieron grandes síntomas y si Dios quiere estarán a disposición en la próxima fecha", recordando que también no pudo contar con Alex Luna y Gastón Tellechea, entre quienes también ingresaron en otros compromisos del torneo.

Entre las virtudes que destacó del compromiso que puso a la Crema en un escenario inmejorable de cara a disputar la final por el primer ascenso, señaló que "Si bien sufrimos al final, porque el rival es un buen equipo, lo podíamos haber liquidado antes pero estamos muy contentos con el resultado. No hicimos el gran partido que queríamos, pero corrimos y presionamos y tratamos de no cometer errores y estamos contentos por eso", completó en la descripción.

La merma física del complemento fue claramente comprobable, nada fuera de lo común en un contexto de época con altas temperaturas y jugando en plena tarde, y en tal sentido afirmó que "Algunos jugadores como Copetti estaban cansados, podíamos poner a Lesman pero preferimos poner a Roque Ramírez para tapar el lado por donde estaba Cristian Llama", explicó.