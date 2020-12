Conductor que mató al nene en Flores, dijo que "no lo vio" Policiales 29 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Ricardo Papadopolus, el joven de 23 años que atropelló a un niño de cinco años y a su madre, provocando la muerte del menor en el barrio porteño de Flores, aseguró que no pudo verlos a causa de un camión que se le cruzó con semáforo rojo al declarar frente al fiscal del caso.

El 17 de diciembre pasado, a bordo de un Volkswagen Fox GTI de color blanco, Papadopulos, que circulaba con un amigo, atropelló a la mujer y al niño. En el momento del accidente un camión de gran porte había cruzado en rojo por San Pedrito.

El joven escapó tras el accidente y a los pocos días se entregó a las autoridades su padre, propietario del auto, mientras que el conductor estuvo prófugo, hasta este viernes, cuando fue detenido.

El abogado del joven que permanecía detenido, Roberto Herrera, después que Papadopolus declarara por zoom ante el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 55, Augusto Troncoso, dijo que su defendido aseguró que no había ingerido alcohol, que pasó con el semáforo en verde, y que no pudo ver a Débora Agosti y a su pequeño hijo Isaac porque un camión "le obstaculizó la visión".

El joven, quien no respondió preguntas, indicó que no pudo obtener su licencia de conducir al no pasar el examen psicotécnico, por no saber dibujar. Por otro lado dijo que escapó por "miedo", ya que no poseía registro de conducir.