75° Aniversario de fabricación en serie del Volkswagen Escarabajo

El 27 de diciembre de 1945 comenzaba a producirse en serie el Volkswagen Tipo 1, denominado de manera no oficial como Beetle y conocido también en distintas partes del planeta como Escarabajo, Vocho o Fusca, entre otras tantas denominaciones que recibió.

El pequeño automóvil de dos puertas había sido pensado originalmente como un ambicioso proyecto de los nacionalsocialistas, pero desde 1939 en adelante, la planta de Wolfsburgo se reconvirtió par producir armamento en vez de vehículos. De hecho, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, apenas 630 unidades salieron de la planta alemana del modelo rebautizado en 1938 como KdF-Wagen.

La fabricación en serie del VW “civil”, comenzó bajo la administración fiduciaria de Volkswagenwerk GmbH, que había sido adquirida por el Gobierno Militar Británico en junio de 1945. Los británicos tenían la intención de utilizar el Tipo 1 para llevar a cabo tareas de urgencias y necesidades de transporte dentro de su zona de ocupación.

El Mayor Ivan Hirst tuvo un papel fundamental en este desarrollo. Con su entusiasmo por la tecnología y los automóviles, consiguió transformar una antigua planta de armamento en una empresa industrial civil en muy corto tiempo.

Ya en agosto de 1945, el Gobierno Militar Británico había encargado un pedido de 20.000 vehículos. El inicio de la producción era una señal visible de un nuevo comienzo y esperanza en la fábrica que había sido destruida, en gran parte, al final de la guerra.

Pese a la existencia de problemas considerables para suministrar alimentos y espacios de vivienda para la fuerza trabajadora, y a las dificultades en el abastecimiento de energía y materias primas, el primer auto salió de la planta solo ocho meses después de concluido el conflicto bélico. A fines de 1945, se habían logrado producir un total de 55 unidades.

Desde 1946, hasta la reforma monetaria alemana, se fabricaron unos 1.000 vehículos por mes. No fue posible producir más debido a la escasez de materiales y el racionamiento, así como también por la falta de personal. Los fideicomisos responsables de la compañía establecieron un sistema de ventas y un servicio de postventa y empezaron a exportar el modelo de Volkswagen en 1947, asimismo sentaron las bases para un mayor crecimiento en el otoño de 1949.

El popular modelo fue un récord en términos de duración y volumen de producción. La automotriz germana terminó la producción del escarabajo en México en 2003, tras haber fabricado 21.529.464 unidades, incluidos unos 15,8 millones en Alemania.



DETALLES TECNICOS

DEL AUTOMOVIL

En agosto de 1980, la edición número 483 de Parabrisas-Corsa realizó el test a uno de los vehículos emblemáticos de la historia, conocido como Volkswagen Escarabajo. El famoso auto de la firma alemana, desarrollado por Ferdinand Porsche, se convirtió en el auto más vendido bajo la misma estructura.

En 1936 Ferdinand Porsche había terminado el prototipo. Dos años más tarde, con tres prototipos en diferentes versiones (techo corredizo, cerrado y convertible) presidiendo el palco donde Adolf Hitler pronunciaba su discurso el día de la colocación de la piedra fundamental en Wolfsburg, nacía oficialmente el Volkswagen (auto del pueblo en alemán).

Aquel auto que había sido creado con la idea de que cada familia alemana pudiera disponer de un vehículo propio por el precio de 990 Reichmarks quedaba congelada por el estallido de la guerra.



DETALLES DE

AQUEL "ESCARABAJO"

Fiel a la teoría de no utilizar agua como refrigerante y evitar -como se pregonaba- que "el agua hierva o se congele", VW presentó su modelo con un motor de cuatro cilindros opuestos, horizontales y enfriados por aire. Tenía 985 cm3 y la relación de compresión era muy baja: 5.6:1, debido a que la nafta era de muy bajo octanaje en aquellos años de posguerra.

De esa forma erogaba 23 HP a un régimen del orden de las 3.000 rpm. Pero esto es sólo una breve y simple ficha técnica. El VW obra de Ferdinand Porsche fue una revolución por varias razones.

En 1945 salieron de Wolfsburg 1.800 unidades. En 1946 la cifra ya ascendía a 10.000. En 1948 se produce la primera modificación sobre el original: la cilindrada del motor fue llevada a 1.131 cm3 y la potencia incrementada en 2 HP (de 23 a 25 HP), aunque la compresión se mantenía.

En 1950 se reemplazaban los frenos mecánicos por los de accionamiento hidráulico. 1951: se comienzan a utilizar los amortiguadores telescópicos en lugar de los de fricción y ya en Buenos Aires hay algunas unidades importadas de Alemania. En 1952 ya se fabrican 114.000 "Escarabajos".

En 1955 sale de la planta de Wolfsburg el Volkswagen número 1.000.000. Las mejoras continúan. Se moderniza el instrumental y el volante. Se colocan campanas de freno de mayor diámetro y superficie de fricción, se refuerza el chasis, hasta que finalmente en 1961 se adopta una nueva caja de cambios, también de cuatro marchas, pero totalmente sincronizadas.

En esa época el motor entregaba 42 HP y cinco años después -en 1966- se le incorpora un motor de 1.500 cm3 y 44 HP. Iniciada la década del '70 el VW se renueva y cambia de fisonomía, pero manteniéndose dentro de los mismos conceptos con los que había sido creado.

El 17 de febrero de 1972 fue una fecha histórica para la fábrica alemana. Destronan al Ford T en cantidad de unidades vendidas en el mundo, que había llegado a ser de 15.007.033 en 1927. Un lustro más tarde el directorio de Volkswagen decide suspender en Alemania la producción del "Escarabajo". Hasta ese momento de agosto de 1977, Volkswagen había vendido más de ¡17 millones de "escarabajos"!.

La velocidad máxima real que se pudo medir fue de 109.6 km/h, pese a que el manual de fábrica declara 120 km/h (con velocímetro brasileño). Valor que para un motor 1.300 cm3 no es muy coherente. Pero convengamos en que, para ganar robustez y nobleza en un motor de diseño antiguo, hace falta sacrificar km/h y por consiguiente rpm del motor. (Fuente: Revista Parabrisas - Perfil).