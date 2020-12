Celebró su primer aniversario Información General 29 de diciembre de 2020 Redacción Por CENTRO GALLEGO DE RAFAELA Y DPTO. CASTELLANOS

FOTOPRENSA CENTRO GALLEGO// REUNIÓN FUNDACIONAL// El encuentro que dejó constituida la nueva institución. DAR DE CORAZÓN// La ONG beneficiada con la colecta del Centro.

Al cumplirse el primer aniversario del Centro Gallego de Rafaela y el departamento Castellanos se difundió un parte de prensa en el que reseña su actividad , texto que reproducimos seguidamente.

En 2018 un grupo de gallegos comenzó a trabajar en la Sociedad Española para revivir todas las tradiciones que trajeron sus padres y abuelos, incluso en el caso de los nativos lo que vivieron ellos mismos.

Llegó el 3 de diciembre del 2019 cuando se realiza la reunión fundacional del Centro Gallego de Rafaela y Departamento Castellanos a la cual concurrieron gallegos nativos y descendientes de todas las edades incluso niños orgullosos del momento histórico que protagonizaban eligiendo la primera Comisión Directiva:

Presidente: Jorge Antonio González , vicepresidente Gabriel Reimondez, secretario; María del Carmen Canclini, tesorero Luis Sesto, vocales titulares: Abel Pomar, Inés Seijo, Orlando Calvo, Maricel Cordido, vocales suplentes: Lucila De Negri, Sebastián Rodríguez, revisores de cuenta: Lorena Belmonte.

En marzo de este 2020 se obtuvo la personería jurídica y debido a la pandemia no se completaron los demás trámites hasta noviembre. Tampoco hubo los festejos que ameritaba ese logro.

A pesar de todo, el Centro Gallego de Rafaela trabajó mucho , se realizaron actividades virtuales para festejar todas las fechas y fiestas importantes de Galicia y se participó en los eventos de los Centros Gallegos del país.

Es un orgullo sumar una nueva comunidad a las que ya conviven en la Sociedad Española de nuestra ciudad y aunar esfuerzos para mantener vivas tradiciones y cultura españolas y gallegas que abuelos y padres fueron trasmitiendo de generación en generación.

Para festejar este primer año del Centro Gallego de Rafaela y teniendo en cuenta estas fiestas con una Navidad diferente, fue celebrarlo con una colecta entre socios y amigos para donar al comedor Dar de Corazón de la calle Progreso 278, ropa, calzado , alimentos no perecederos , juguetes y golosinas . Felices de poder compartir nuestro festejo con este Comedor que asiste a 192 niños

En este año en que Rafaela cumple 130 años de Rafaela, la Sociedad Española 110 años, el Centro Gallego cumple el primero teniendo como respaldo no sólo el apoyo de los gallegos de la ciudad y la región sino de las demás Colectividades que se trabajan en Rafaela con el mismo objetivo que es mantener las raíces y difundir la cultura de cada pueblo.