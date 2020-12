Más del 65% eligió Rafaela Información General 29 de diciembre de 2020 Redacción Por Así quedó indicado en la presentación de los resultados del Seguimiento a Estudiantes realizada por el ICEDeL, confirmando la tendencia de la encuesta realizada a finales de noviembre de 2019, donde el 69,8% había manifestado la elección de esta ciudad como plaza de estudio.

FOTO CP// ANUNCIO// Diego Peiretti y Mariana Andereggen dando a conocer el resultado del operativo Seguimiento a Estudiantes.

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) presentó los datos obtenidos en el operativo de Seguimiento a Estudiantes que finalizaron estudios de nivel medio en el año 2019, a través de un encuentro virtual.

En la reunión estuvieron presentes el director del Instituto, Diego Peiretti, y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, quienes brindaron la información a referentes de las universidades de nuestra ciudad.

Conforme a este operativo que se lleva a cabo desde hace 15 años, en noviembre de 2019 se realizó un censo a las 1.175 personas que finalizaron sus estudios secundarios con el objetivo de conocer sus intenciones acerca de continuar estudios superiores.

Entre octubre y noviembre de 2020 se desarrolló el seguimiento de este censo que consiste en contactar a cada exalumno secundario para saber si efectivamente comenzó la carrera elegida y si sostuvo el estudio. Además, en este año particular, se incorporaron preguntas relacionadas a la pandemia por COVID-19.

Del 81,8 por ciento de quienes manifestaron intenciones de continuar estudiando en 2019, el 74,7 por ciento inició sus estudios en el 2020. Sin embargo, al ser consultados sobre su situación actual, el 26,4 ciento planteó dificultades para sostener su decisión y abandonó antes de finalizar el ciclo lectivo.

El cursado virtual y la falta de equipamiento y conectividad resultaron ser las principales causas por las que no empezaron a cursar o abandonaron antes de la finalización del ciclo lectivo.

De aquellos que tenían intenciones de seguir estudiando, el 54,9 por ciento comenzó y continuó estudiando en el 2020 y, más del 80 por ciento, estudia lo que había elegido.

Como dato a destacar, se menciona que el 65,9 por ciento de las y los jóvenes que estudian lo hacen en Rafaela. De esta manera, se confirma la tendencia de la encuesta realizada por el ICEDeL a finales de noviembre de 2019 donde el 69,8 por ciento había manifestado la elección de Rafaela como plaza de estudio.

Por otra parte, las principales ciudades elegidas por quienes no estudian en Rafaela son Santa Fe, Córdoba y Rosario.

Actualmente se está desarrollando la 16ª edición de la Encuesta a Estudiantes Secundarios que finalizan sus estudios de nivel medio, a través de un formulario digital administrado personalmente por el alumnado, con la colaboración de tutores, preceptores y directivos de las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad.

Hasta el momento se obtuvo un 37 por ciento de respuestas y se continuará con la misma en el mes de febrero, una vez que se retome el ciclo escolar.

El informe presentado puede ser consultado en http://icedel.rafaela.gob.ar/