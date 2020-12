La maldición de los días 28 Información General 29 de diciembre de 2020 Redacción Por El fatídico día 28 que une las muertes de Armando Manzanero, “Chespirito”, José José, Juan Gabriel y el “Loco” Valdés. Los días 28 parecieran estar ligados a fallecimientos importantes en el mundo del espectáculo mexicano.

Los días 28 parecieran estar ligados a fallecimientos importantes en el mundo del espectáculo mexicano: Juan Gabriel (28 agosto), José José (28 de septiembre), Roberto Gómez Bolaños (28 de noviembre) y Manuel “El Loco” Valdés (28 de agosto).

El último deceso ocurrió la madrugada de ayer, lunes 28 de diciembre, cuando se confirmó la muerte del compositor Armando Manzanero. El cantante había sido hospitalizado e intubado por complicaciones del COVID-19, sin embargo, falleció ayer aproximadamente a las 3:30 am a causa de un paro cardíaco, difundió Teleshow.

“Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero”, declaró este lunes, en su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Ya no quiero seguir con esta rueda de prensa, se termina, nada más vamos a ponerlo, si lo tienen.. pues es este y recordarlo siempre con cariño”, dijo el mandatario mexicano, quien terminó su conferencia con la canción Adoro del fallecido Manzanero.

El 17 de diciembre la familia de Manzanero reportó que el cantautor había sido hospitalizado con síntomas de coronavirus. Un par de días después se dio a conocer que había sido intubado. Sin embargo, justo cuando se anunciaba que su salud había mejorado y sería extubado, se anunció su muerte a inicios de semana.