Sensaciones y sentimientos

MARIO MANLIO Y LA PLAZA 25 DE ALMA

A nosotros, habitantes de un tiempo que –orgullosamente- suponemos superior a los anteriores períodos, nos resulta frecuente, normal y necesario, poner una mano como apoyo de la cabeza y, mirando inquisitivamente hacia adelante, hacernos preguntas acerca del año que está por iniciar.

Habrá quienes, impulsados por una nostalgia siempre viviente, recordarán una canción muy popular en su momento que remarcaba en su mensaje “que será, será, la vida te lo dirá; será lo que deba ser, sólo Dios sabrá” eludiendo de ese modo una respuesta que tampoco conocía.

Nosotros, seres poblados más por relojes que por días y con pausas sin pausa, caminamos el tiempo esférico eficazmente pensado para y cómo un reloj floral. Y le preguntamos al año por iniciar (¿tenemos derecho a hacerlo?) si se portará con nosotros tan bien como le reclamamos. O, al menos, un noventa por ciento del bienestar pretendido.

Es entonces cuando surge la evocación de Mario Manlio.

Imposible imaginarlo inactivo: las esencias son móviles por naturaleza.

Haciendo un ejercicio de imaginación sensible se puede suponer que, junto a tantas presencias vivientes en la memoria colectiva, está Mario Manlio (en nuestra plaza 25 de alma, por supuesto) reflexionando acerca de qué esperar del próximo año.

Él está desde siempre en nuestra historia local, que tiene mucho de raíces del País y, también, de la esencia del hombre; el sensible, productivo, orgulloso de sus logros y, sobre todo, de conseguir un sitio para su familia. Habitó y fue habitado por esta gente que hablaba con un idioma de canto, y su voz puesta en verso tiene esa vigencia nacida diariamente en cada semilla.

Decíamos que tuvimos la idea de quitarlo de su ensimismamiento para que nos diera su impresión de persona llena de horas de contemplación de atemporales presentes.

Muchas veces los atrevimientos audaces dan como resultado que aquellos poco consultados -por una cuestión de respeto a su ámbito, sobre todo- sueltan su voz como palomas y cantan en total posesión de libertad y vivencias. Le sugerimos que opinara acerca del año que se está abriendo.

No sorprendió a nadie que respondiera. Fue con voz abierta a la cruz que forman los bulevares.

“Estar en la asombrosa fábula / sin fin del universo. / Saberme el habitante de otra gente / que se borró de los espejos / y la raíz de nuevos hombres / que llegarán atravesando el tiempo. / ¡Y no entender la universal alquimia / ni comprender mi propio fundamento! / Repaso los andados siglos / Rastreo alguna luz, algún destello / Me asomo al fondo de la sangre / donde me escucho retumbar el trueno, / donde soy canto y hojarasca y lágrima / y todo lo que vivo y lo que muero. / Consulto a las preguntas. Las convoco / a desgarrar el velo. / Pero es como ir andando / por subterráneos túneles secretos. / Llevado por las aguas / de un río tormentoso y ciego. / Seguramente, siempre ¡siempre! / será lo mismo: un seguir yendo / por esa oscuridad que no termina. / Hacia la luz. Como detrás de un sueño. / Buscándola, buscándola, sin nunca / hallarla cerca o lejos. / Quizás porque está, oculta, / en nuestro propio ser y no lo vemos. (Dónde, la luz?, de Mario Vecchioli, en “Reiteración del hombre”)