Pedido para reactivar los velatorios en Rafaela Locales 29 de diciembre de 2020 Redacción Por El Proyecto de Resolución fue presentado por el concejal de Cambiemos Miguel Destéfanis, entendiendo que los rituales funerarios son muy importantes para la elaboración del duelo en nuestra sociedad.

El concejal radical Miguel Destéfanis acompañado de sus pares de Cambiemos presentó un pedido al Gobierno Provincial para que se reactiven los velatorios no COVID-19 en nuestra ciudad bajo estrictos protocolos y medidas de seguridad.

Los rituales funerarios son muy importantes para la elaboración del duelo porque estructuran nuestro caos emocional, nos enfrentan con la realidad y permiten compartir con los otros la pérdida y el dolor, además son definidos como instrumentos culturales que preservan el orden social y permiten comprender algunos de los aspectos más complejos de la existencia humana.

Destéfanis expresó que: “Realizar los velatorios resulta importante en gran parte de la sociedad, es parte de volver de a poco a la normalidad conocida, es una de las pocas actividades que aún se encuentran si poder desarrollarse y sería de gran utilidad para las familias rafaelinas que tienen que soportar la pérdida de un ser querido en épocas de pandemia”.

Los funerales proporcionan un momento de cierre de la relación en términos de presencia física, ya que, a pesar de que la muerte es parte de la vida, nuestra cultura no discute abiertamente sobre ella. También nos ayuda a aceptar intelectualmente esta pérdida.

“La salud emocional de quienes deben afrontar el proceso de duelo debe ser atendida y debe contar con el apoyo necesario por parte del Estado sin descuidar lógicamente la cuestión epidemiológica, por esto es que hacemos particular hincapié en el cumplimiento de estrictos protocolos a la hora de realizar los velatorios”, concluyó Destéfanis.