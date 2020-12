El Concejo vota el Presupuesto 2021 Locales 29 de diciembre de 2020 Redacción Por Será en la sesión que se desarrollará hoy desde la 9, en donde se le introdujeron algunos cambios al proyecto original y habrá puntos que se debatirán en la sesión. Además se tratará un Proyecto de Resolución para reactivar los velatorios y una Minuta de Comunicación para evaluar la reanudación del servicio de transporte público.

FOTO PRENSA CONCEJO CONCEJALES. Ayer mantuvieron la última reunión de comisión del año.

Ayer por la mañana los concejales mantuvieron la última reunión de comisión del 2020, donde dieron despacho al proyecto de presupuesto 2021, además de a una Minuta de Comunicación para evaluar la reanudación del servicio de transporte público presentada por Leonardo Viotti y a un Proyecto de Resolución para reactivar los velatorios, impulsada por Miguel Destèfanis. Hoy a las 9, se realiza la última sesión del Concejo Municipal de este año y allí los ediles votarán estos tres proyectos.

En cuanto al presupuesto, cabe señalar que el proyecto de Ordenanza contempla recursos superiores a los 4 mil millones de pesos y que en la mayoría de los aspectos hay consenso entre los ediles, algunos puntos fueron modificados de manera acordada ayer y algunos otros se definirán en la sesión de este martes.

Respecto al presupuesto, Viotti precisó: “Hubo algunas modificaciones consensuadas y otras en las que no hubo consenso; hay un superávit de 8.200.000 pesos en, que en realidad lo vamos a dejar en 200.000 pesos y esos 8 millones lo vamos a destinar en crear una partida para la refuncionalización de Avenida Santa Fe, no Bv. Santa Fe. Castellano en años anteriores lo ponía en el presupuesto a esta obra y este año directamente no la tuvo en cuenta y es necesario poder hacerla, ya que hay un nivel de accidentología muy alto. Es necesario quitar los giros a la izquierda, sobre todo en Av. Santa Fe desde Constitución hasta Aconcagua. Eso lo vamos a agregar”.

Por otra parte el concejal de Cambiemos, dijo que “en relación al Art. 4°, donde el oficialismo pedía llevar de 1.200 a 1.300 la cantidad de puestos en planta, nosotros como oposición, proponemos pasar de 1.200 a 1.220”.

En cuanto al Art. 6°, referido al redireccionamiento de partidas por parte del DEM, una vez más hay diferencias entre oficialismo y oposición, donde el PJ propone llevar de 800.000 pesos el piso a 1.500.000, mientras que la oposición pretende llevar el piso a 1 millón, aumentando un 25% la transferencia de partidas.

El joven edil justicialista, Juan Senn, indicó acerca del presupuesto: “Este ha sido un año muy particular por la pandemia y si bien el presupuesto llegó en tiempo y en forma, en estos pocos meses ha quedado prácticamente desactualizado. Es tan inestable la situación que vivimos a diario por la pandemia, que como dije antes, ya lo presupuestado quedó desactualizado, con lo cual va a haber muchos más corrimientos de partidas, muchos más ajustes que se le hará con el correr de los meses, y en ese caso el Ejecutivo sabe que siempre contó con el apoyo del Concejo. Obviamente que en este año difícil siempre hemos buscado las similitudes más que las diferencias con la oposición, para que podamos estar realmente trabajando todos juntos por una Rafaela que tiene que seguir estando de pie. Creo que lo hemos logrado y si bien hubo cuestiones que no nos han gustado, en general, hemos logrado los principales consensos”.



EJES PRINCIPALES DEL

PRESUPUESTO QUE SE VOTA

Hay cuatro áreas que tuvieron fuertes incrementos: Salud pasa de $57.5 millones para este año a más de $112, lo que representa una suba del 96%. El eje comprendido por Empleo/Producción, la suba se da en un 63%, pasando de 19 a 31 millones de pesos. En seguridad, se eleva de 116 millones de pesos a casi 171 millones de pesos, lo que implica una suba de más de 47%. Principalmente se destinará a la GUR, Centro de Monitoreo y Cámaras de Seguridad. En obra pública, casi se duplica el presupuesto, con un incremento del 95%.