Servicios municipales en Año Nuevo Locales 29 de diciembre de 2020 Redacción Por Se brindarán los servicios esenciales. A continuación se informa como será la recolección domiciliaria de residuos, ZEC, 147, Complejo Ambiental, Eco Punto y Cementerio Municipal.

La Municipalidad de Rafaela informa cómo funcionarán las diferentes dependencias el 31 de diciembre y 1 de enero con motivo a celebrarse Año Nuevo. Ambos días se mantendrán los servicios esenciales. El edificio municipal y los organismos descentralizados no atenderán al público.

* Con respecto a la recolección domiciliaria, el martes 29 de diciembre se deberá disponer los residuos biodegradables. El miércoles y jueves no se prestará el servicio y se retomará el viernes por la noche nuevamente con los biodegradables. Los recuperables se recogerán el lunes 4 de enero por la noche. Se recuerda que las bolsas deben ser depositadas en los cestos a partir de las 20 horas del día correspondiente.

* En tanto que el Cementerio funcionará tanto jueves y viernes en el horario de 7:30 a 19:30. La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), el jueves 31 y viernes 1 no se cobrará. El sábado 2 de enero volverá a funcionar de 8 a 12.

* La línea 147 “Rafaela Responde” atenderá hasta las 22 del miércoles. El jueves y viernes solo responderá el contestador automático. Los operadores volverán a trabajar el sábado, de 7 a 13, para atender los mensajes y derivarlos a sus áreas correspondientes.

* El Complejo Ambiental abrirá el jueves hasta las 13 y el viernes permanecerá cerrado. El sábado, el predio funcionará de 7 a 12, mientras que el Eco Punto estará disponible el jueves hasta las 13 y el viernes no brindará el servicio. El sábado se encontrará abierto de 8 a 18.

* Por otro lado, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana cuentan como servicios esenciales.

* Para los vecinos y vecinas que necesiten realizar denuncias por pirotecnia, el teléfono habilitado es 425400. Además estará atendiendo la línea 105 de la GUR para recibir otros reclamos.