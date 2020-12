Se vendió Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país Nacionales 29 de diciembre de 2020 Redacción Por LA OPERACIÓN FUE POR U$S 100 MILLONES

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina, fue vendida ayer por Pampa Energía a un consorcio liderado por los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila, en una operación por u$s 100 millones.

Pampa Energía, cuyo dueño es Marcelo Mindlin, anunció la venta y dijo que su objetivo es "fortalecer sus inversiones en la generación eléctrica y la producción de gas".

La compañía firmó el contrato de venta de la totalidad de las acciones Clase A de Edenor, representativas del 51% del capital social, con Daniel Vila, Mauricio Filiberti -dueño del grupo Transclor-, José Luis Manzano y un grupo de fondos de inversión y compañías representados por estos últimos.

El cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes usuales para este tipo de transacciones, incluyendo la aprobación por parte de la asamblea de accionistas de Pampa y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Pampa Energía enfocará sus inversiones en la generación de energía, y exploración y producción de gas, con especial foco en el desarrollo y la explotación de sus reservas de gas no convencional (shale y tight gas).

"El precio de compra acordado consiste en un pago de US$ 100.000.000 compuesto de la siguiente manera: (i) 21.876.856 Acciones Clase B de Edenor (el "Precio en Especie") por un valor de US$5.000.000; (ii) US$95.000.000 (el "Precio en Efectivo"), a pagarse US$5.000.000 a la firma de la transacción, US$50.000.000 al cierre y US$40.000.000 financiados a un plazo de un año", precisó Pampa Energía.



ANTECEDENTES

La historia de Pampa en Edenor se remonta al 2005, cuando se adquirió el paquete accionario a Électricité de France (EDF), una multinacional francesa.

Edenor estaba en situación de default con sus obligaciones financieras desde 2002, tenía deudas que superaban los u$s 550 millones, y EDF demandaba en el CIADI al Estado argentino más de u$s 900 millones.

En un comunicado, Pampa Energía destacó que "en manos de empresarios nacionales, se eliminó la amenaza que representaba para la Argentina el millonario juicio contra el Estado y se renegoció la deuda para preservar la supervivencia de la concesión en atención a los compromisos de inversiones asumidos y mejorar la calidad del servicio".

"Hoy, luego de un intenso trabajo de 15 años, Edenor tiene u$s 93 millones de deuda financiera y el juicio en el CIADI contra el Estado argentino fue eliminado definitivamente", destacó.

En estos 15 años, Edenor nunca repartió dividendos a sus accionistas.

"Pampa Energía nunca retiró ganancias de la compañía, reinvirtiendo absolutamente todos los ingresos en mejoras a la red", destacó la empresa.

El 26 de abril de 2007, Edenor se convirtió en la primera compañía argentina de servicios públicos en cotizar sus acciones en la bolsa de Nueva York, hito que significó un aumento de capital de casi u$s 70 millones, que ingresaron al país y fueron destinados a inversión.

Pampa Energía destacó que en estos 15 años "se invirtieron más de u$s 2.400 millones en la ampliación de la capacidad de distribución, la modernización técnica de las instalaciones y la transformación digital de procesos, que resultaron en mejoras sustanciales a la calidad del servicio: en los últimos años se vino registrando un crecimiento sostenido en la satisfacción de sus más de 9 millones de usuarios y en 2020, a pesar de las dificultades, se incrementó a un 82,1% de aprobación".

Según informó la empresa, Edenor redujo la duración de los cortes en el suministro eléctrico en un 60%, y este año invirtió más de $10.000 millones en 380 obras activas dentro del área de concesión.