"Un tema de salud pública que es necesario resolver"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente Alberto Fernández sostuvo anoche que espera que hoy sea aprobado en el Senado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ya que el aborto "es un tema que se debe resolver". "Este martes sabemos que es importante porque también se trata en Diputados la ley de Movilidad jubilatoria. Respecto al tema del aborto, para muchas mujeres es emblemático su legalización. Para mí es un problema para resolver en salud pública. Es un día importante, pero un día más, no me gusta convertir en épica las cosas que debemos hacer normalmente", indicó el mandatario nacional en declaraciones formuladas a la TV Pública.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que espera que "salga" y señaló que está "convencido de que es un tema que se debe resolver". "Hay un colectivo de mujeres que asomó en 2018 y no lo podemos desatender. Lo dije en la campaña y no es una posición que tengo de ahora sino desde hace mucho tiempo. Ya desde 1985, 1986", aclaró.

Fernández afirmó que respeta la postura de aquellas personas, y sobre todo los religiosos, que están en contra del proyecto, aunque precisó: "Quisiera que todos reflexionemos, que las mujeres tengan la tranquilidad de poder gozar de poder hacer esa práctica".

El Presidente consideró que en caso de que el Senado rechace el proyecto de IVE "lo lamentaría mucho", por lo que pidió "sensatez" para que se apruebe. "Tenemos que resolver este problema que existe. Nos precede a nosotros en mucho. Está instalado desde hace muchos años, lo que pasa es que la Argentina hipócrita lo niega, como negó la homosexualidad, como negó el matrimonio entre personas del mismo sexo, como también negó el divorcio", remarcó.

Por último, sostuvo que es "católico" y aclaró que el hecho de estar a favor del aborto "no" lo hace "ser menos católico".