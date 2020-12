Ahora Fernández admite que puede ser populista Nacionales 29 de diciembre de 2020 Redacción Por "Si ser populista es pensar en los que menos tienen, entonces soy populista", dijo el Presidente.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente Alberto Fernández remarcó que no le preocupa que le digan populista si significa "pensar en los que menos tienen y más necesitan" y aseguró que su gobierno está formado por personas que entraron a la política "para abrazar a los más necesitados".

"Si ser populista es pensar en los que menos tienen y más necesitan, entonces soy populista. Pongan el título que quieran", afirmó Fernández desde la Residencia de Olivos mientras encabezaba de forma remota un acto para anunciar la construcción de viviendas en el conurbano bonaerense.

También manifestó: "La palabra ética es muy importante porque es lo que nos gobierna. Este es el gobierno de la ética. Por nuestra ética política estamos haciendo esto. Es la ética de todos nosotros, que entramos a la política para abrazar a los más necesitados y darle voz a los que no tienen voz".

En el mismo sentido, consideró que "el mérito sirve si a todos le damos igualdad de condiciones. Si el mínimo de condiciones no está dado, el mérito no alcanza. Eso definitivamente es así". "Los sectores más olvidados de la Argentina entendieron la situación de la pandemia. Tal vez sintieron que alguien los estaba ayudando a cuidar la salud. Guardo para con esos barrios una gratitud eterna porque no sabíamos cómo salir del problema que se nos planteaba y sólo nos quedó confiar en ustedes. Tengo gratitud las personas de los barrios necesitados", concluyó.

El Presidente encabezó este mediodía el acto de anuncio de obras y la firma de convenios de adhesión al Programa "Casa Propia - Construir Futuro" con los municipios de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela para la construcción de más de 3.000 viviendas.

El primer mandatario participó desde la Residencia de Olivos, en tanto que también estarán presentes en el acto el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; los intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza; Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Berazategui, Juan José Mussi; y Florencio Varela, Andrés Watson.

El Programa "Casa Propia - Construir Futuro" es una política de desarrollo territorial y urbano de alcance federal y con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat mediante el acceso a 264.000 soluciones habitacionales en todo el territorio nacional.



JUSTICIA

El presidente Alberto Fernández insistió esta noche en el objetivo de "reabrir el debate para que la Justicia funcione mejor porque está visto que funciona mal".

En ese sentido, Fernández remarcó que "en la oposición tal vez sientan que los jueces le garantizan una impunidad al gobierno que salió", al tiempo que sostuvo que "la mayor garantía que pueden tener los que sean enjuiciados del Gobierno saliente es tener juicios dignos y probos, y un Presidente y servicios de inteligencia que no se metan".

"Quienes se enfrentan a esto quieren una justicia al servicio del poder político, económico u otro, quieren seguir operando con operadores políticos que salgan de los servicios de inteligencia y por lo tanto buscan la impunidad", precisó en declaraciones a la TV Pública.

Por otra parte, consideró que "el poder nunca está en uno, se distribuye", en referencia a que la clave está en generar un balance entre todos los sectores que tienen poder: los empresarios, los sindicatos y los medios.



IMPUESTO A LA RIQUEZA

Fernández aclaró anoche que la ley de Aporte Solidario y Extraordinario, promulgada hace dos semanas, quería que saliera por consenso pero no lo logró y en ese aspecto admitió que "quedó planteado como un castigo a los que tienen riqueza". "Con Máximo (Kirchner) hicimos lo imposible para que sea un acuerdo real y con consenso. Muchas veces hablé con empresarios y les dije ´miren, sería magnífico que ustedes se presten a este aporte´ y que un día los argentinos hagamos un monumento y digamos que en un momento muy crítico, como en una pandemia, estas personas aportaron su riqueza para los argentinos que lo necesitaban. Sería un gran gesto como sociedad", sostuvo.

En declaraciones a la TV Pública, el mandatario nacional admitió que "quedó planteado como un castigo a los que tienen riqueza", pero aclaró: "Nunca se quiso ser planteado así, pero llegó un momento en el que tuvimos que tomar una decisión y lo hicimos".