Un triunfo que lo acerca a la final

(Por Darío Gutiérrez).

Mirar la tabla y verse puntero con una buena ventaja a dos fechas del final de este mini torneo de Transición, donde hay tantas cosas importantes en juego, inevitablemente invita a soñar. Si hace un par de semanas la ilusión empezaba a aparecer, hoy para Atlético ya está más que encendida. La oportunidad de disputar una final por el primer ascenso es una realidad concreta que depende del propio Atlético.

Además, este domingo no solamente se quedó con tres puntos. Lo hizo después de una semana extremadamente complicada, con tres bajas entre los titulares obligadas y otras tantas entre los suplentes por Covid, que mermaron la disponibilidad del técnico Walter Otta. Lo consiguió con el aporte de los que tenían que aparecer, sus delanteros, los que indudablemente hoy son la mejor dupla de la categoría. Bieler no perdonó en el penal y Copetti, que tuvo tres chances en la tarde, aprovechó una con su sello de potencia física y remate inatajable.

Eso en un tiempo, porque en el otro apareció la versión del equipo que también tiene que demostrar que puede aguantar, aún viéndose superado. Y en este contexto fue más que aceptable el estreno de Lucas Samaniego para complementarse en la zaga con Stéfano Brundo, y promisorio el debut del pibe Gonzalo Allassia, de 16 años, en los poco más de 25 minutos que entró para oxigenar el medio.

El del primer tiempo fue un partido parejo hasta los 25 minutos, sin mayores sobresaltos. Atlético fue ganando en confianza de atrás para adelante y es natural, porque sobre todo en el medio la conformación era diferente a la habitual. Pero Soloa se encargó de sostener desde la recuperación, mientras Castro y Funes, especialmente, intentaban llevar el equipo para adelante.

Después de la media hora el local empezó a controlar la mitad del terreno. Llama y Gelabert empezaron a sentir el esfuerzo en un momento de la tarde donde el calor era insoportable, y Gimnasia empezó a sufrir.

Ya había avisado Copetti en un mano a mano, jugada gestada por un quite de Funes y un toque oportuno de Bieler, donde Giménez ganó el duelo. A los 35' Portillo pudo desbordar por la derecha y el centro bajo fue desviado con la mano por un defensor en el suelo. Méndez Cedro, a instancias del asistente, cobró el penal que el "Taca" cambió por gol con un remate fuerte a la izquierda del arquero.

El dueño de casa fue por más sabiendo que estaba en su mejor momento. Y apenas tres minutos después en pelotazo largo Copetti se tuvo confianza para ir una vez más a pelear con Carrizo la dividida. Se la llevó de cabeza a pura potencia, enganchó en el área y su remate potente al primer palo sacaba una diferencia fundamental para el transcurso del partido.

En el segundo tiempo Diego Pozo empezó a poner toda la carne en el asador. A la cancha Marchiori para jugar con tres delanteros. Pero más allá de lo que podía pesar en el área, la visita empezó a tener mayor presencia en campo rival por su dominio del balón.

Antes de los 10 minutos, luego que González se perdiera el descuento al rematar alto entrando por el medio, Guillermo Sara salió eyectado de los 3 palos gritando a Soloa que que no se metiera atrás. Era una muestra de lo que se veía en el campo, donde la Crema empezaba también a sentir el ritmo físico que había impuesto en los 45' iniciales.

Más allá de ese dato, Soloa fue uno de los puntos altos en ese trabajo, el de aguantar un segundo tiempo donde Gimnasia mostró las pinceladas de Llama para tratar de asociarse o poner un pase filtrado.

No obstante, el equipo de Otta con su dupla ofensiva tuvo la opción de liquidar el pleito. Copetti quedó mano a mano entrando por derecha, pero Giménez acertó la posición de su fuerte remate. El rebote le quedó a Bieler, y el arquero tuvo otra gran reacción yendo a su derecha.

Luego de varios cambios ofensivos, finalmente Gimnasia llegó al descuento por su sector preferido, el izquierdo de su ataque. Allí Llama pudo ganar metros y su centro encontró la cabeza de Marchiori en el área chica para el descuento cuando quedaban 13 minutos y el descuento.

Fueron pasajes donde se reiteraron los intentos de Gimnasia, con lo que le quedaba de resto, al área de Sara, donde Brundo y Samaniego mostraron solidez para rechazar, especialmente de arriba. Así la Crema hizo lo que debía hacer, cierra el año más puntero que nunca y el brindis de fin de año será con plena felicidad, esperando las finales que quedan ante Defensores y Sarmiento.