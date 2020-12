Entre lágrimas y euforias

(Especial para LA OPINION).- Así se despide un tiempo imborrable y desafiante.

Se quedan para siempre en nuestras retinas, episodios que este 2020 nos ha impuesto como retos, en algunos casos indescifrables todavía y en otros, de amargas consecuencias.

La esperanza del porvenir, siempre estará como un aliado indispensable en esa acometida; enhorabuena que las mejores expectativas, se abran paso en medio de este “campo de batalla”, qué contemplado a distancia, ofrece una imagen devastadora.

Sospechamos que esta incertidumbre que nos acompañó hasta caerse los últimos gajos de este año, no la podremos dejar en esos imaginarios percheros donde se alistan los abrigos que van quedando en desuso.

Un designio con el que deberemos convivir por mucho tiempo y que va gravitando en nuestras emociones, con el enigmático encanto de un péndulo.

Toda etapa que se cierra, en la que se llama a la construcción de un anuario personal, implica revisar la huella y a mensurar los costos y beneficios que se fueron presentando, como escollos o como resultados de nuestras aspiraciones.

Todo esta reunido en ese segmento de 12 meses y como sucede desde siempre, las ultimas horas de diciembre, inspiran a la confección de ese balance, que por supuesto, esta expuesto a las omisiones que nuestra memoria selectiva impone y al énfasis que subraya otras, en las que seguramente, fuimos felices al menos por un rato.

Reuniendo todos los elementos que fueron componiendo nuestro andar y aún procurando no caer en el desaliento que esta tragedia de la Pandemia desata, no hay muchos caminos a recorrer para definirlo como un tiempo de oscuridad; esta impensada crisis sanitaria, terminó de iluminar desigualdades y miserias, también presentó costados solidarios y de arrojo de muchos que no abandonaron su campo de acción y el compromiso que sus oficios y vocaciones, le reclamaron.

¡¡¡¡Bravo por ellos!!!!

Son los nuevos modelos en los cuales encontrar un refugio cuando la crisis de valores, amenaza con llevárselo todo puesto, incluida nuestras defensas.

Esos hombres y mujeres ya están en el imaginario colectivo en una suerte de cuadro de honor y entiendo, que cuando se apele a recordar viejos héroes de nuestra argentinidad, será menester agregar a los próceres que incidieron en aquellos tiempos fundacionales, estos otros que aun desde el anonimato, nos ayudaron y lo seguirán haciendo a sobrellevar este insólito acontecimiento de época, que ya ha dejado cicatrices y ojeras para todos los tiempos.



SIN EL TURCO Y SIN EL DIEGO

Así habrá que comenzar a escribir las primeras páginas del próximo año; no como consecuencia directa de lo que el virus nos arrancó, sino como parte de la vida misma, tan insoldable, tan lapidaria.

Un día de agosto, el corazón de Osvaldo Wehbe se apagó para siempre y dio por terminadas todas las ilusiones de una recuperación, tras un ACV que días antes, lo había dejado pendiendo de un hilo.

El país futbolero le tributó los homenajes que acaso en vida, no le había acercado en tiempo forma, no obstante, para quienes intentamos tomar esa posta de dignidad profesional y compromiso irrenunciable con la comunicación, asistimos a una avalancha de afectos que se clavaron como dagas en el alma, pero que, a su vez, nos devolvieron el alivio de saber que vale la pena permanecer y transcurrir por esos caminos que frecuentaba el querido turco.

La sensación de vacío y de impotencia para quienes abrevamos en su talento, nos dispersó por varios días; nos dejaba un hombre imprescindible de la cultura popular y futbolera, un periodista irrepetible y un amigo entrañable.

Pocas cosas en la vida duelen tanto como asumir lo irreparable.

Pero este egoísta 2020, todavía tenía en la recamara, un disparo mas estruendoso, un atentado a nuestras sagradas tradiciones de pertenencia.

Una mañana de fines de noviembre, el corazón le soltó la mano a uno de los mas grandes ídolos populares de los últimos 50 años; como reguero repetíamos incrédulos desde los medios en tiempo real, la noticia del fallecimiento de Diego Maradona.

No importa ya, porque misterioso mecanismo, lo considerábamos inmortal, eso sí, no estábamos preparados como comunidad para asimilar un golpe de esa envergadura.

Estuvimos como zombis procurando somatizar ese desgraciado acontecimiento, esperando torpemente, que alguien nos despertara, como sucede con las pesadillas, con un sobresalto, pero con el alivio, que nos da constatar, que no era más que un mal sueño.

Todavía estamos en duelo, a pesar que el tema de su partida física, solo se sigue prolongando ante la opinión pública, en el tironeo por sus harapos, y en todo aquello que el ídolo sigue generando en recursos y egoísmos a su alrededor.

Los sentimientos mas nobles se han quedado entre la gente, fuera de toda tentación por los recursos materiales, que en definitiva, hacen brotar las peores ambiciones de la condición humana.

Ojalá que esta nueva aventura que iniciaremos en las próximas horas, traiga los lenitivos indispensables para que el tiempo, cicatrice las heridas de un año, que ya es leyenda...