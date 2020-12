Ganaron y comparten la punta

Boca, de la mano del retornado Ramón "Wanchope" Ábila, goleó anoche 3 a 0 a Huracán, en la Bombonera, por la tercera fecha del Grupo A de la Zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, resultado que le permite seguir en la cima de la zona y llegar entonado al Superclásico de la próxima fecha. Ábila, que regresó a la titularidad después de 21 días, marcó por duplicado, a los 25 minutos del primer tiempo y sobre el cierre de esa etapa, aunque no gritó los goles debido a su pasado en el "Globo". Ya en el complemento, Agustín Obando, con un golazo de zurda desde afuera del área, a los 43 minutos, marcó el tercer gol "xeneize".

En tanto, el ingreso de Ignacio Fernández en el segundo tiempo, le cambió la cara a River y, con un gol más asistencia, superó a Arsenal de Sarandí por 2 a 1, para quedar como líder junto a Boca en el grupo A de la Copa Diego Maradona, justo antes del Superclásico del próximo sábado. Fernández abrió el camino a los diez minutos del complemento y luego asistió a Matías Suárez, que con una gran definición por encima del arquero Maximiliano Gagliardo, aumentó a los 22. Pero no todas fueron buenas para el "Millonario", que terminó apretado por el descuento de Jhonatan Candia sobre el cierre, y sufrió las lesiones musculares de Fabrizio Angileri y Milton Casco, sus dos laterales izquierdos.

Con la victoria, el "Millonario" dirigido por Marcelo Gallardo llegó a siete puntos y quedó igualado en la cima con Boca, con el que podría definir quién jugará la definición por el título de la Liga Profesional con el ganador de la Zona B. El tercero en cuestión es Argentinos Juniors (4), que este lunes enfrentará a Independiente en el cierre de la tercera fecha.



OTROS PARTIDOS

Tras unos primeros minutos de ensueño, Defensa y Justicia terminó sufriendo para imponerse apenas por 2 a 1 a Patronato de Paraná, al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Norberto Tomaghello", en el marco de la tercera jornada de la Zona Complementación A. Nicolás Leguizamón, a los 9 y 16 minutos del primer tiempo, colocó en ventaja al conjunto de Hernán Crespo, en tanto que Agustín Pastorelli, a los 27 del mismo período, descontó para el "Patrón".

Racing reaccionó a tiempo y aplastó por 6 a 1 a Godoy Cruz de Mendoza en el estadio "Presidente Perón" de Avellaneda, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de la Zona Complementación. El juvenil Silvio Ulariaga, de 18 años, fue el autor del tanto que le dio el triunfo parcial al "Tomba" a los 5 minutos del primer tiempo, aunque la alegría no fue completa para el delantero, dado que a los 13 tuvo que retirarse lesionado. Sin embargo, la "Academia" tuvo un segundo tiempo arrollador y se quedó con la victoria de la mano de los paraguayos Lorenzo Melgarejo -anotó tres goles- y Matías Rojas -autor de dos-, mientras que Héctor Fértoli selló la goleada definitiva.

Juegan hoy: este lunes se disputarán 5 encuentros: a las 17.20 Newell's Old Boys vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Mauro Vigliano); a las 19.20 Vélez vs. Estudiantes (Jorge Baliño) y Argentinos Juniors vs. Independiente (Fernando Echenique); a las 21.30 Gimnasia vs. Talleres (Silvio Trucco) y Colón vs. Banfield (Néstor Pitana).