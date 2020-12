Un intruso en el quincho de Apart Hotel rafaelino Policiales 28 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Agentes de la Seccional 2ª se hicieron presente en el predio que ocupa un Apart Hotel de la calle Palmieri al 800, como consecuencia de que el propietario, de 37 años de edad, había descubierto a un extraño escondido en la zona que se ubica un quincho.

Se trató de Nahuel Hernán G., de 23 años de edad, quien no cuenta con domicilio fijo, y que no supo dar motivos coherentes de su presencia en el lugar.

Por ello se procedió a la detención, a la vez que se dio inicio a una causa por el delito de violación de domicilio.