Un audio menciona que se utilice una motosierra Policiales 28 de diciembre de 2020 Redacción Por "Le mando un video así con la motosierra ahí pam, pam, cortándolo en pedacito", dijo el ideólogo del doble homicidio.

La historia delictiva compleja de Rosario no registra semejante antecedente: en tres contenedores de residuos fueron hallados dispersos los restos humanos descuartizados de dos hombres jóvenes, asesinados a balazos en el cráneo y luego descartados como muñecos.

Las imágenes de cabezas envueltas en papel film de cocina, brazos y piernas en bolsas de residuos chorreando sangre por recientes cortes representan un sello mafioso nunca antes visto, un quiebre en la ostentación de las bandas criminales que disputan el territorio narco, y acentúan las modalidades extorsivas a fuerza de la lógica "plata o plomo".

Se trató de Jorge David "Colo" Giménez, de 29 años de edad, y de Víctor Martín "Poliyo" Baralis, de 44 años, como se identificó a las víctimas.

Recordó Aire de Santa Fe que los dos hombres se conocían, eran compinches de la calle y los unía la pasión por Newell's Old Boys donde compartían la tribuna. Tenían unos pocos antecedentes penales como para inferir que se ganaran el odio de los pesos pesados del hampa local.

Sin embargo, allegados a la investigación no descartan ciertas aspiraciones que los posicionó en la vereda opuesta a la temible banda de Los Gorditos, liderada por Brandon Bay.



CUERPOS EN LA

BASURA

Un indigente como los miles que a diario se zambullen en los volquetes de residuos para buscar restos de comida, se topó con imágenes macabras en un contenedor ubicado en Lituania al 5600, corazón del barrio Saladillo.

El testigo observó sobre la basura dos cabezas y dos brazos que estaban envueltos en nylon. Se espantó y corrió a pedir auxilio. Como no tenía teléfono, le pidió a una vecina que llamara a la Policía.



BRANDON BAY

Como ideólogo de las muerte se ubica a Brandon Bay, líder de la banda de Los Gorditos detenido desde 2018 en la cárcel de Piñero donde purga una pena de 5 años de prisión por balaceras, usurpaciones, extorsiones y tentativas de homicidios, muchos de los cuales ordenó desde prisión.

En la escucha reproducida por los fiscales, en una parte Brandon dice "... uno me voy a llevar. Te mando un video con una motosierra fíjate cómo lo voy a cortar en pedazo bien bien a lo mexicano...".