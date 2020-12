“Mi cuerpo pide que baje un cambio y estoy a tiempo de escucharlo” Información General 28 de diciembre de 2020 Redacción Por El periodista contó a Teleshow que en las últimas semanas sufrió “ataques de estrés” y decidió tomarse vacaciones hasta febrero



Por Pablo Riggio



El trabajo en la conducción de Tempraneros por TN, sumado a la participación en el Noticiero Trece y su labor en radio La 100, además de “la vida”, como resume él todas las vicisitudes que se pueden presentar en la cotidianidad, son el motor que alimenta la pasión de Sergio Lapegüe todos los días. Pero en un año tan difícil como el presente, el exceso de trabajo y algunas adversidades que a veces presenta “la vida” pueden jugar en contra para la salud.

Lapegüe llamó la atención de sus más de 500 mil seguidores en Instagram el viernes pasado, al publicar un video en el que retrata cómo es su llegada al canal. El camino que transita todos los días desde hace casi 30 años, desde el estacionamiento de la emisora ubicado en el barrio de Constitución, hasta el estudio donde hace el noticiero. “Chau, gracias por todo”, comienza el posteo.

"Este fue un año eterno. Difícil. Complejo. De aprendizaje. Sin feriados. Hoy en Navidad, los pasillos estaban vacíos. Como cada mañana a las 5. Soy un agradecido de la vida por trabajar de lo que siempre amé. Es cumplir sueños cada día. Allá a lo lejos me veo entrando como asistente de producción. Con la misma pasión que ahora. Orgulloso de mi camino lento pero firme”, escribió el periodista junto al video.

Luego, agregó: “Necesitamos parar un poco, bajar un cambio. Llevar la máquina a boxes para seguir la carrera. La meta cada vez está más cerca. Entro en vacaciones, gracias de corazón por cada mensaje cariñoso. ¡Los quiero!”

Ante la consulta de sus seguidores, ansiosos por saber cuándo lo podrán ver de nuevo en televisión y volver a escuchar en la radio, Teleshow se comunicó con el periodista, quien confirmó que ya se encuentra de vacaciones con su familia y que volverá al ruedo el 1 de febrero.

Según su testimonio, la decisión repentina de tomarse vacaciones está relacionada con algunos problemas de salud que experimentó en el último tiempo. A raíz de esta situación, decidió escuchar las señales que le dio su cuerpo e intentar bajar los niveles de estrés.

“Escribí eso en Instagram porque llegué muy agotado a fin de año y porque tuve algunos episodios de salud. Varias veces en las últimas semanas sufrí ataques de estrés, lo que me obligó a dejar los noticieros a medio hacer. Es decir, llegué a hacer el programa enfermo... Porque esa es mi esencia”, explicó el experimentado periodista a Teleshow.

En ese sentido, señaló: “Son cuatro horas al aire en Tempraneros, que es lo más visto de TN, una hora y media en el noticiero de El Trece y después tres horas al aire en la radio. Más la vida… ¡Colapsé, mal! Así que voy a descansar y pensar qué voy a hacer”.

“Mi objetivo es bajar un cambio. Es una necesidad que me está pidiendo el cuerpo. Y estoy a tiempo de escucharlo”, aseguró.

Según su testimonio, la idea es aprovechar al máximo este parate y después volver a la rutina completa. “En principio sigo como hasta ahora. Hacer la radio desde casa me sumó mucho, por lo menos me permite estar un poco más con la familia. Eso está bueno”, señaló.

La semana pasada, el equipo de Tempraneros realizó la cena de fin de año. Lapegüe, por supuesto, estuvo allí, siempre con el barbijo puesto, priorizando su salud y la de los demás. Junto a la foto que publicó en su cuenta en Instagram con sus compañeros, escribió sus deseos para el 2021: “Acá estamos los que empiezan cada día a las cuatro de la mañana para alegrar tu día. Ojalá que el año que viene, este sea solo un mal recuerdo. Le vamos a poner todo para que así sea… ¡Gracias por estar cada mañana!”.