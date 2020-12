Ganadores del Premio Estímulo a la Escritura Todos los tiempos el tiempo

Tras una búsqueda de casi dos meses desde el cierre de la convocatoria, tuvo lugar la ceremonia de anuncio de los ganadores de la primera edición del Premio Estímulo a la Escritura Todos los tiempos el tiempo, organizado por la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y el diario La Nación.

El encuentro fue conducido por la actriz Alejandra Radano y Alfredo Arias, director de teatro y miembro del Jurado del concurso.

El Jurado, compuesto por Alfredo Arias, el crítico Pablo Gianera, la escritora Pola Oloixarac y la historietista Sole Otero, seleccionó un proyecto ganador en cada una de las seis categorías propuestas: Ficción, No-ficción, Guión, Dramaturgia, Novela Gráfica y Libro infantil. Los seis ganadores obtienen con este reconocimiento un premio de $300.000.- pesos argentinos cada uno en concepto de apoyo al proceso de creación.

Los autores de los seis proyectos ganadores se llevan ahora el desafío de desarrollar y concluir su obra para presentar los resultados oportunamente.

Además, el Jurado reconoció con una Mención a dieciocho promisorios proyectos de obra que demostraron un gran potencial. Las menciones seguirán trabajando su obra en clínicas de escritura interdisciplinarias dictadas por los destacados escritores Alan Pauls y Romina Paula.

“El concurso tuvo como eje central el concepto de Estímulo, es decir la idea de colaborar en la construcción de una obra, reconociendo que requiere tiempo y dedicación”, destacó Adriana Rosenberg, presidente de Fundación Proa.

“Nos sentimos muy satisfechos por la convocatoria y la calidad de las obras finalistas. A su vez, nos enorgullece poder apoyar a la comunidad artística en este año tan difícil”, aseguró Gerardo della Paolera, Director Ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, acompañado por Asunción Zumárraga, Directora de Arte, Ciencia y Cultura de la Fundación.

La convocatoria tuvo un espíritu federal y abarcó la totalidad del territorio argentino. Norberto Frigerio, Director de Relaciones Institucionales del diario La Nación señaló al respecto: “fiel a su espíritu plural, La Nación recibió con inmenso placer la respuesta masiva en casi todas las provincias argentinas. Un país federal representado en un premio nacional".

Sitio con toda la información del concurso: https://todoslostiempos.org



Los ganadores



Seleccionados por unanimidad por el Jurado, los proyectos de obra premiados son:



Ficción



Premio: - “El silencio de los dioses” - Valentino Cappelloni (1982)



Menciones:

- “Simulacro” - Nicolás Correa (1983)

- “Teléfono” - Manuel Cantón (1996)

- “Nuestra forma de estar” - María Belén de Franceschi (1998)

- “No todo es amor” - Gala Martina Jiménez (1985)





Guión



Premio - “Agustín y Agustín” - Nicolás Schujman (1986).



Menciones:

- “Servicio pendiente” - Amadeo Monzani (1998)

- “A, ante, bajo” - Ingrid Pokropek (1994)

- “Nobody's Club” - Paulina Muratore (1993)



Dramaturgia



Premio: - “Rubbish: recital para maricas, viejas divas y albañiles” - Patricio Ruiz (1989)



Menciones:

- “Obra Delfina” - Pilar Fridman (1994)

- “El giro de la tierra” - Leandro Matías Airaldo (1982)

- “Gran canarias del litoral” - Gonzalo Quintana (1988)





Libro álbum infantil



Premio: - "Un pullover hasta el piso" - Valentina Piedrafita (1985) y Juan Manuel Ceballos (1980).



Menciones:

- “El mar y yo” - Mariana Ardanaz (1985)

- “La ventana de Flora” - Maia Florencia Debowicz (1985) y Daniela Soledad Arias (1985)

- “Un gran viaje interior” - Natalie Dzigciot (1990) e Inés María Fraschina (1979)





Novela gráfica



Premio: - “Vidas en tránsito. Ensayos sobre pasaportes” - Lucas Mertehikian (1986).

Menciones:

- “Por Zoom” - Verónica Mariel Volman (1990)

- “95-20” - Hernán Ruy Lucero (1979)



No-ficción



Premio: - “La Madriguera” - Julia Inés Mamone (1989).



Menciones:

- “Fideos con tuco” - Sofía Alvarez Watson (1983)

- “Mykuré” - Francisco Sebastián Daels (1984)

- “La última vez que una gaviota me robó” - Andrés Kilstein (1981) y Lucía Venturini.





Sobre los seis proyectos ganadores del Premio Estímulo a la Escritura,el Jurado consideró:



En la categoría de Ficción:

el autor premiado fue Valentno Cappelloni (28), con su proyecto de libro de relatos de ciencia ficción El silencio de los dioses, destacado por el Jurado por su originalidad. “La obra tiene un horizonte amplio y responde a la consigna en un género propicio a la pandemia, con una especie de naturalismo sci fi” destacó Pola Oloixarac. “Los relatos recorren distintos puntos del país: el sur, la costa, el sistema de subtes de la ciudad de Buenos Aires, un pueblo en el futuro.

Cappelloni utiliza la escritura para pensar nuevos escenarios, nuevos desafíos; sus relatos se centran en la percepción de sus personajes, que van desenhebrando la realidad junto con el lector, logrando un punto de vista propio que se aleja de los rituales comunes de qué debería escribir un autor joven. Es un autor que está orientado en el tiempo y el espacio para querer hacer algo nuevo”.



Bio del autor:

Valentino Cappelloni nació en Mar del Plata en 1992. Estudió Artes Audiovisuales en la UNA y actualmente se encuentra terminando su película "Forastero en todas partes", sobre el escritor Witold Gombrowicz. En el 2019 su cuento "Una novia china" fue premiado en la Bienal de Arte Joven y publicado en el libro Divino tesoro. Cuando puede escribe críticas de cine.





En la categoría de Dramaturgia:

el proyecto de obra premiado fue Rubbish: recital para maricas, viejas divas y albañiles, de Patricio Ruiz (31). “Patricio Ruiz resume una potencia poética que no he leído en ningún otro lugar últimamente”, destacó Alfredo Arias. “En la obra construye una suerte de trío entre una evocación de Manuel Puig, un hombre que se constituye como deseo marginal, y la aparición de esas eternas Rita Hayworth que están dando vueltas en la cabeza de Manuel [Puig]. Es un texto de una gran intensidad”.



Bio del autor:

Patricio Ruiz es dramaturgo, director y performer egresado de la carrera de Dramaturgia (EMAD). Participó de las residencias Panorama Sur 2015, A reinvençao do Cabaré 2018 y BETSUD 2020. Recibió los premios Tomás Terry 2016 a Mejor Dramaturgia Latinoamericana, Primer Premio en Dramaturgia del Fondo Nacional de las Artes 2017, Premio Germán Rozenmacher a la Nueva Dramaturgia 2018 y el Premio Argentores a Mejor Autor 2019 y la Beca de movilidad FNDA para su banda Putite de mamá. Sus obras han sido estrenadas en festivales nacionales e internacionales, traducidas al francés, portugués e inglés y publicadas por Ediciones Encendidas, Universidad Nacional del Sur, Libros del Rojas y Parador para su Colección Rebotada.



En la categoría No-ficción:

Lucas Mertehikian (34) recibió el premio de la categoría No-ficción por su obra Vidas en tránsito. Ensayos sobre pasaportes, un cruce entre investigación sobre el pasaporte como documento y crónica personal del autor en el ámbito universitario.

”El proyecto de Mertehikian es sumamente original, sin tener la pretensión de serlo”, destacó Pablo Gianera. “Le hace plena justicia al ensayo al confundir con inteligencia el objeto sobre el que escribe con la escritura sobre sí mismo”. Según Pola Oloixarac, “es un proyecto elegante, erudito y a la vez tiene algo transparente.

Se conecta con el presente desde la urgencia de la biblioteca; como una especie de sobreviviente mientras el mundo (del orden liberal, de la prepandemia) se derrumba. Dice en alguna parte: “Lo que sucedía en las universidades era el lado de la guerra continua contra la ilusión que hacía tiempo estaba en crisis: el sueño de un mundo hospitalario”, poniendo en escena con una mirada personal la cuestión del

cosmopolitismo en crisis. Es original en espacios dónde no se suele ser original, como son los mundos de la biblioteca y lo académico”.



Bio del autor:

Lucas Mertehikian nació en Buenos Aires. Actualmente cursa su doctorado en Romance Languages and Literatures en Harvard University, donde también es estudiante asociado del David Rockefeller Center for Latin American Studies. Antes estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Fue editor asociado de The Buenos Aires Review. En 2018, fue co-curador de la exhibición Passports: Lives in Transit, en la Houghton Library of Manuscripts and Rare Books.



Guión:

Nicolás Schujman (34) fue elegido ganador de la categoría Guión por su proyecto de largometraje Agustín y Agustín. En palabras de Alfredo Arias, “Surgió naturalmente una línea de guiones que daban cuenta de la idea del caos, de la confusión de una situación personal o social. Eso nos interesó mucho.” “En Agustín y Agustín hay un misterio que toma la forma de una enfermedad extraña que se disemina por Mar del Plata y aparecen personas que pierden la memoria, un virus que de alguna forma remite a nuestro contexto” señaló Sole Otero. “El tono es cómico y entretenido.”



Bio del autor:

Nicolás Schujman es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella y Director Cinematográfico por la Universidad del Cine (FUC). Mientras cursaba la universidad, dirigió el cortometraje "Barrancas" (2015), que participó del FICIC 2015. Luego, escribió, dirigió y protagonizó el cortometraje "En la plaza oscura" (2019), que tuvo su estreno mundial en el 21o BAFICI, y su estreno internacional en el International Film Festival Rotterdam (IFFR). En 2016, fue seleccionado para participar del Talents BA, organizado por la Berlinale en el marco del 18o BAFICI. En 2019, fue uno de los directores audiovisuales seleccionado para la edición de ese mismo año de La Bienal, que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.



Libro álbum infantil

Los ganadores fueron Valentina Piedrafita (35) y Juan Manuel Ceballos (32), co-autores de Un pullover hasta el piso, “una especie de libro para colorear”, como se autodefine el proyecto. “Me pareció muy dulce. Es un libro que juega con el lenguaje y da vuelta las palabras. Está hecho para despertar la imaginación del niño”, señaló Pola Oloixarac.

Por su parte, Sole Otero subrayó el hecho de que se trate de una propuesta lúdica, más que de una narración siguiendo una estructura rígida o convencional. “Es interesante el vínculo con la pandemia: en lugar de narrarla, le propone al niño un juego para pasar el rato”.



Bio breve de los autores:

Valentina Piedrafita se dedica profesionalmente a la música académica ejecutando la viola en la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Desde hace 10 años transita otros espacios creativos ligados a lo visual/ manual/ artesanal: Creación de muñecos tejidos a crochet, tapices de crochet, cerámica, dibujo. Fue socia fundadora de "Tienda Mutantes", tienda de diseño independiente que funcionó en Mendoza del

año 2004 a 2009.

Juan Manuel Ceballos. Habitante de la Tercera Sección de la capital mendocina. Imprentero. Publica periódicamente, desde 2010, en revistas literarias del ámbito provincial. En mayo de 2011 publicó Nada, un pequeño libro de poesía adolescente, bajo el sello del Proyecto Editorial Itinerante. En 2012 formó parte de la Colección Parcial de la editorial Babeuf con su libro Televisión.





En la categoría de Novela Gráfica:

el Jurado seleccionó La Madriguera, de Julia Inés Mamone (31). En palabras de Alfredo Arias, “a nivel de la ilustración, La Madriguera es totalmente sorprendente. El estilo es algo grotesco, diría casi monstruoso: evita adentrarse en un tono gentil que a veces pueden presentar

trabajos de esta categoría. Es una búsqueda que apunta a algo más sombrío.” Sole Otero resaltó la originalidad desde el punto de vista narrativo: “se ubica dentro del género del “diario de la pandemia”, pero lo desplaza a un terreno distinto, de ficción, con elementos surrealistas y mágicos”.



Bio del autor:

Julia Inés Mamone nació en 1989 en Villa Gesell. Es dibujante, no binarie, y ha participado de varias antologías, fanzines, muestras y catálogos de diferentes lugares del país y el mundo. Se ha autoeditado dos libros, “Alienígena” (2018), que fue re-editado por la editorial “Hotel de las Ideas” (2019), y “Piedra Bruja” (2019). Dentro de sus último trabajos publicados se encuentra su participación en la revista Strapazine (Tapa, contratapa y su colaboración con una historieta) y la antología “Superbollo”, a cargo de las editoras de la prestigiosa revista Parole de Queer, editada por “Continta me tienes”. Su tercer libro, terminado en Septiembre, será editado próximamente.



