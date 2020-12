Alimentación y obesidad: 5 claves para bajar de peso de manera saludable Sociales 28 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

¿Sabías que las “dietas milagrosas” son muy restrictivas e insuficientes en nutrientes y generan mucho estrés? Las dietas prometedoras de bajar más de 1 kg por semana no son eficientes, no se sostienen en el tiempo, incluso algunas pueden producir un efecto negativo para tratar la obesidad o agudizar problemas del corazón. El equipo Nutrición Clínica y Centro Alimentación Saludable de DIM Centros de Salud, integrado por las licenciadas Alejandra Palliotti, Karina Mariel Luna y Yesica Romina Rega, recomiendan en 5 pasos comenzar una dieta inteligente para bajar de peso de manera saludable.

“En los planes de alimentación se indica la selección de alimentos, tamaño de porciones, frecuencia de ingestas. Esto les permite aprender a comer mediante la modificación de la conducta frente a la comida. A medida que se practican estos cambios de conducta, poco a poco, generan hábitos saludables. Las “dietas milagrosas” son muy restrictivas e insuficientes en nutrientes y generan mucho estrés”, afirma el equipo Nutrición Clínica y Centro Alimentación Saludable de DIM Centros de Salud, integrado por las licenciadas Alejandra Palliotti, Karina Mariel Luna y Yesica Romina Rega.

Las licenciadas explican que el peso ideal de una persona se determina por su estimación del Índice de Masa Corporal (IMC) que permite diferenciar sobrepeso y obesidad. “El peso ideal depende de varios factores: en niños se recurre a referencias en tablas percentiladas pediátricas, ajustado por edad y estatura y en adultos por el IMC. Esto nos sirve a los nutricionistas para determinar necesidades calóricas de la persona. En el transcurso de las consultas se pauta con el paciente el peso posible que es un peso real que puede tener ese individuo y mantenerlo en el tiempo. Es mucho más exacta la determinación de un peso posible con análisis de la composición corporal, como lo es la Antropometría de 5 componentes (masa ósea, adiposa, muscular, residual y piel), porque se obtienen datos para lograr objetivos concretos. En ocasiones el aumento de peso puede deberse a masa muscular, por ejemplo, ocurre en un deportista o en una persona que entrena”.

Palliotti, Luna y Rega indican que cuando ese índice de masa corporal refleja sobrepeso, se puede transformar en una enfermedad crónica como la obesidad, que se caracteriza por el aumento excesivo de grasa corporal, muy perjudicial para la calidad de vida de los pacientes. “La obesidad predispone a padecer otras enfermedades como hipertensión arterial, Diabetes 2, enfermedades del hígado, del corazón, y trastornos psicosociales, entre otros. Por lo tanto, debe ser tratada, principalmente, desde el punto de vista de la salud. Debe intervenir un nutricionista profesional, un médico clínico, y en algunos casos, apoyo psicológico; fármacos o cirugía, según cada caso en particular. Sin olvidar de atender las vivencias del paciente y abordando los impulsores de la enfermedad”.

Las especialistas de DIM Centros de Salud consideran que las dietas prometedoras de bajar un kilo por semana no son recomendables para pacientes en tratamiento de obesidad. De hecho, recomiendan bajar menos de 1 kg por semana, según su edad, sexo y grado de sobrepeso. “A medida que avanzan los años, disminuye la masa muscular y aumenta la masa grasa”.

Para evitar el efecto rebote – engordar de golpe- el plan de alimentación no debe ser restrictivo, al contrario, el paciente debe aprender a comer saludablemente. “Cuanto más radical sea la dieta y más rápida la pérdida de peso, mayor será el peligro de sufrir el "efecto rebote". Este efecto rebote se evita consultando con un nutricionista profesional, quién está formado y capacitado para tratar adecuadamente al paciente con obesidad. Los planes de alimentación no deben ser muy restrictivos, porque no se adaptan a la individualidad del paciente y no contribuyen al cambio de hábito alimentario; esto es fundamental para mantener el peso saludable en el tiempo evitando de esta manera riesgos para la salud.

Bajar de peso de manera saludable: Palliotti, Luna y Rega recomiendan 5 pasos para comenzar a perder peso de manera saludable y sin causar efecto rebote.



Plan de alimentación “inteligente”. Se realiza, primero, con una consulta escuchando al paciente: cómo se siente, cuáles son sus necesidades, motivaciones y experiencias, si ya ha realizado otras dietas, saber cuáles son sus expectativas y objetivos.

Otorgarle el rol protagónico al paciente, que es quien debe adherirse al tratamiento con la ayuda, guía y seguimiento de su nutricionista.

Abordar el tratamiento nutricional a partir de su conducta alimentaria. Pues, son los malos hábitos, los que llevan a aumentar de peso progresivamente y a través del tiempo.

Dentro del plan de alimentación se debe considerar gustos, hábitos, horarios de trabajo.

Fomentar el ejercicio físico para preservar la masa muscular.

Con el asesoramiento de:



Lic. M. Alejandra Palliotti. MP: 179, MN: 996 @alejandrapalliotti



Lic. Karina Mariel Luna. MP: 3328 MN: 2972 @respira_con_kalma_gaia



Lic. Yesica Romina Rega MP: 2490 MN: 6808 @nutricionvegetarianayvegana @nutriciondeportivayr



Nutrición Clínica y Centro Alimentación Saludable de DIM Centros de Salud.