Prosigue la inscripción a becas municipales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio se recuerda que hasta el miércoles 30 de diciembre inclusive, se encuentra abierta la convocatoria para el otorgamiento de becas de niveles secundario, terciario y universitario de la Municipalidad de Sunchales.

Con el objeto de promover la igualdad de oportunidades en el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes y para facilitar el derecho de acceder a la formación, el municipio destinará becas para ingresantes y alumnos.

Las etapas para realizar la aplicación a las becas municipales 2021 son las siguientes:



INSCRIPCIÓN ONLINE – desde el 2 de noviembre al 30 de diciembre de 2020.



ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN – del 14 de diciembre al 3 de febrero de 2021.



PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN:



PASO 1: del 2 de noviembre al 30 de diciembre de 2020 inclusive, completar el formulario de inscripción online sin excepción.

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflS6UPnzyniNJNBl9ZG90KUcSlG98z...) En el mismo se deberá completar toda la información solicitada.



PASO 2: Descargar el Reglamento, requisitos y formulario de solicitud: (https://www.sunchales.gob.ar/sites/default/files/reglamento_requisitos_y...) a beca, el cual deberá leer para conocer los requisitos de aplicación y completar TODOS los datos solicitados, adjuntando la documentación respaldatoria, que presentarán en el Área de Educación de la Municipalidad de Sunchales, sita en el Liceo Municipal "intendente Julio C. Sartini", hasta el 03 de febrero de 2021, de 7:00 a 12:00hs sin excepción.



IMPORTANTE: Las becas Municipales se rigen por la Ordenanza N° 1347/2000, por cualquier duda sobre sus requisitos principales no dude en consultar el presente documento.



Cualquier postulación que no cumpla con las etapas mencionadas, se encuentre incompleta o se presente fuera de las fechas detalladas, no será considerada.



Por dudas y consultas, dirigirse o comunicarse con el Liceo Municipal (Rotania 702) – Tel 03493 42-5500 Interno 501.