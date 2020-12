Bottero presentó el informe anual de gestión legislativa del Concejo

En un 2020 que se fue transformando y reconvirtiendo a partir de la pandemia por coronavirus, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, brindó un informe pormenorizado de la gestión legislativa, comenzando por esta evaluación a partir de la emergencia sanitaria. En este sentido se destacó la adaptación de la labor legislativa ante la emergencia sanitaria, habilitando plataformas de videoconferencia para la realización de reuniones de comisiones legislativas, sesiones ordinarias y extraordinarias.

En el marco de la cuarentena obligatoria dispuesta en medio de la pandemia por COVID-19, el Concejo Municipal sesionó por primera vez de modo virtual en el mes de abril. Para poder llevar adelante las sesiones bajo esta modalidad, se introdujeron cambios en el reglamento que permitió adaptarse a la nueva normalidad.

"Este 2020, no fue fácil, para unos más que para otro y nos obligó a adaptarnos a un modo de vida al que no estábamos acostumbrados, pero también considero que este es un tiempo de aprendizajes, que vino a enseñarnos la importancia de tener un sistema de salud a la altura de las circunstancias, a cuestionar los modos en que se imparten las políticas públicas y a acelerar los tiempos para atender las verdaderas necesidades de la gente", subrayó Bottero a modo de balance de su primer año como presidente. "Fue un año que nos desafió, pero que sin lugar a dudas puso a prueba a la política y a los políticos y a nuestra capacidad de responder a los ciudadanos", agregó.

Bottero resaltó "la importancia de construir consensos en medio de las diferencias, sobre la base del diálogo, porque de ningún modo podremos salir de este momento sin aunar esfuerzos y sin llegar a acuerdos que, en definitiva, nos beneficien a todos los rafaelinos". Y se hizo tiempo para plantear su deseo para el año que ya comienza: "Anhelo que el 2021 podamos superar la pandemia y reconstruir la dinámica habitual de nuestra ciudad sobre la base del trabajo y el esfuerzo conjunto".

En el informe se remarcó que, en el marco de la virtualidad, se debió autorizar la presentación de proyectos vía mail, logrando de este modo dar continuidad al trabajo legislativo, a través de la presentación de los proyectos de manera digital que se fueron votando en las sesiones virtuales durante el primer período del año, también la labor en comisiones giró a la virtualidad y se desarrolló sin interrupciones. Los despachos de comisiones fueron presentados por mail y firmados implementando el uso de firma digital. Es así que el trabajo del Concejo Municipal, por primera vez en la historia, se desenvolvió sin presencialidad y exclusivamente a través de canales digitales.

Asimismo se consensuó el congelamiento de sueldos de concejales, secretario y prosecretaria. “Los rafaelinos como todos los argentinos, pedían un gesto de la política y desde la gestión legislativa entendimos que así debía ser, por lo que se determinó el congelamiento de los salarios de dichos funcionarios”, expresó Bottero.

Se elaboraron protocolos de adaptación para la vuelta al trabajo presencial, control de acceso al Edificio del Concejo Municipal. Se presentó el protocolo exigido por las autoridades del SEOM, cumplimentando con todos los requisitos necesarios que determinaron la aprobación de las condiciones de higiene y seguridad para retomar las actividades presenciales y se aseguraron todas las medidas adecuadas para restringir la circulación de personas que no pertenecen al personal de planta del 6° piso, donde se encuentra la sede del Concejo Municipal, a través de la incorporación de equipamiento para el control de acceso por identificación con contraseña, para los empleados, y solicitud de ingreso de toda persona ajena al Legislativo a través de anuncio en mesa de entrada vía portero eléctrico.



VÍNCULOS CON LA

COMUNIDAD

En tanto otra de las cuestiones que se potenció en este marco, tiene que ver con los vínculos con la comunidad, en donde se hizo una donación al Hospital Jaime Ferré para equipamiento de las salas de

covid-19. Se destinaron fondos para colaborar con el Efector Público, que debió reconvertirse para pasar a tratar solo positivos de covid, de este modo, el hospital pasó a atender exclusivamente los

casos de coronavirus.

A su vez se profundizaron las reuniones con el sector productivo, en donde las puertas del Concejo estuvieron abiertas para los vecinos, cuando la situación sanitaria lo permitió, de modo presencial, y en otras ocasiones de modo virtual. Se han concretado reuniones con todos los sectores que se han visto afectados económicamente por la pandemia y por la profundización de la crisis económica como consecuencia del aislamiento y el cese de gran parte de las actividades productivas de la

ciudad.

En ellos el sector gastronómico; hotelero; bares y confiterías bailables; realizadores de eventos; responsables de jardines maternales; propietarios de salones de fiestas infantiles; comercios dedicados a la venta de alimentos (mercaditos, kioscos, despensas, etc.); comerciantes de distintos rubros: y se recibió a Padres organizados Rafaela, por el regreso a la presencialidad en las aulas para el 2021. Se realizaron charlas, en donde se compartió la presentación de propuestas y proyectos destinados a hacer frente a la pandemia, buscando reactivar los distintos sectores que se vieron afectados.

Los concejales acompañaron los reclamos y pedidos desde su rol de funcionarios públicos para hacer llegar sus demandas, gestionando las mismas ante el DEM.

Se destaca que el Concejo no recibió solo a quienes fueron golpeados por la pandemia sino también a quienes forman parte de distintas organizaciones: el grupo Rafaela en Bici, cooperativas de trabajo y grupos ambientalistas que preocupados por ciertas acciones llevadas adelante por el Municipio solicitaron respuestas ante sus

preocupaciones e inquietudes.



ARTICULACIÓN

CON EL EJECUTIVO

Se logró: Aprobación de ordenanzas para agilizar la gestión de la pandemia. Control de compras de insumos, materiales y equipamiento necesario durante la emergencia sanitaria.

En cuanto al trabajo articulado con el Ejecutivo Municipal, el acompañamiento en la emergencia sanitaria, aprobando distintas ordenanzas que permitieron agilizar procesos de compra y también estuvimos atentos al control de la inversión en el cuidado de la salud de todos los rafaelinos.

El Concejo estuvo a disposición desde el primer momento para colaborar tanto en su rol legislativo como así también en la labor humana que requirió la puesta en marcha de los centros de aislamiento para resguardar a los pacientes covid positivos.