Piden a gremios destrabar el paro en los puertos Nacionales 28 de diciembre de 2020 Redacción Por ACEITERAS Y CEREALERAS

BUENOS AIRES, 28 (NA).- Las cámaras que enrolan a aceiteras y cerealeras advirtieron ayer que "no es momento de politizar una negociación avanzada sobre salarios altos, sino de acordar paz social y trabajo", en un nuevo llamado a los gremios del sector a levantar el paro en los puertos que lleva 20 días.

Antes del encuentro convocado para este martes en el Ministerio de Trabajo, las cámaras CIARA y CEC propusieron alcanzar un acuerdo a los sindicatos que "facilite la operatoria eficiente, confiable y segura de fábricas y puertos preservando el trabajo argentino con agregado de valor, sin pérdida de poder adquisitivo de las familias que forman la comunidad aceitera".

"Se trata de las remuneraciones más altas del sector privado argentino. Según el Ministerio de Trabajo, están entre las cinco más elevadas del país entre 255 ramas de actividad", insistieron, en medio del rechazo de los sindicatos aceiteros y de recibidores de granos.

Las entidades empresariales ratificaron su propuesta de un 35% de aumento para el 2020 y una actualización basada en el índice de costo de vida para 2021, según el INDEC; un sueldo adicional, y este año un bono excepcional de $70.000 a los que contribuyeron con su esfuerzo diario durante la pandemia".

"A través de esta propuesta se invoca a una fuerte alianza de los trabajadores y las empresas para afrontar las urgencias de nuestro país, de modo de contribuir con el trabajo, la producción y la exportación en forma permanente e ininterrumpida durante el 2021", señalaron en un comunicado.

Consideraron que "este esfuerzo común debe ser la garantía de paz social. No es el momento de politizar una negociación avanzada sobre salarios altos sino que es el momento de acordar paz social y trabajo".

En cuanto a la polémica sobre las pérdidas generadas por la medida de fuerza, las cámaras señalaron: "La industria no pierde u$s 100 millones por día, pierde demanda de los países compradores y se retrasan ingresos de divisas".

"Toda la cadena agroalimentaria padece este paro. Es el momento de alcanzar acuerdos sustentables y razonables acordes con la realidad nacional", indicaron.

Los tres gremios (FTCIODyARA, SOEA y URGARA) que llevan adelante el paro vienen denunciando la "intransigencia de las patronales agroexportadoras que se niegan a completar la pauta salarial del 2020 y dar un aumento digno para el 2021".

"Pretenden enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora: la reactivación que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas, en este caso tres o cuatro vivos que forman un oligopolio", alertaron.