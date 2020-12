Fernández: el Gobierno manejó la pandemia "razonablemente bien"

BUENOS AIRES, 28 (NA).- En el mismo día en que el Gobierno nacional puso en marcha la distribución de las vacunas Sputnik V en todo el país, el presidente Alberto Fernández aseguró que el gobierno hizo las cosas "razonablemente bien" en el manejo de la pandemia por coronavirus debido al "mal estado" en el que recibió el país de parte de Mauricio Macri. "Deberíamos estar conformes de cómo manejamos las cosas. La pandemia nos agarró en un muy mal estado e hicimos las cosas razonablemente bien", sostuvo Fernández.

En ese sentido, el primer mandatario explicó que el país tuvo "la menor caída del salario real de los últimos cuatro años" y que "hay sectores de la economía que ya están funcionando bien". Además, Fernández se refirió a la llegada de la vacuna y el proceso que de vacunación que comenzará en la Argentina.

Las 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron a la Argentina el 24 de diciembre último terminarán de ser distribuidas este lunes en todo el país, como parte de un operativo acordado entre el Gobierno nacional y las 24 provincias para inmunizar de coronavirus a la población priorizada.

La primera entrega de las vacunas, procedentes de Rusia, partió a las 4 de la mañana de este domingo desde el depósito central en la ciudad bonaerense de Avellaneda, según informó el Ministerio de Salud. Las dosis son transportadas a cada provincia a través de los camiones acoplados con refrigeración de la empresa Andreani, salvo en el caso de Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde, por razones de distancia e insularidad, llegarán por avión.

"Detrás de la venta de vacunas hay un mercado de miles de millones de dólares. Todos los laboratorios que están desarrollando las vacunas son laboratorios reconocidos a nivel mundial, esto no puede ser puesto en tela de juicio", subrayó. También remarcó que "a la vacuna de Pfizer no le dicen la vacuna estadounidense ni a la de AstraZeneca no le dicen la inglesa", en cambio "a la de Gamaleya se le dice la vacuna rusa de forma despectiva".

"Gamaleya es un instituto mundialmente reconocido con varios premios nobeles", indicó el mandatario y comentó que desde el laboratorio ruso "se comprometieron a darnos una cantidad de vacunas importante para vacunar a los argentinos". "El mundo central acaparó las vacunas y los países de la periferia están buscando vacunas con la misma dificultad que nosotros", manifestó el jefe de Estado en declaraciones formuladas a Radio 10.

El mandatario nacional remarcó que hicieron "los números con Ginés (González García, ministro de Salud de la Nación) y son menos de 10 los países en todo el mundo que empezar a dar la vacuna antes de que termine el año". "Fue muy importante lo que hemos logrado y es muy dificultoso lo que viene por la gran demanda que hay de la vacuna ya que se demora la producción", añadió Fernández, en referencia a que la Argentina priorizó las negociaciones con Rusia para asegurarse un buen número de dosis.

Asimismo, Fernández precisó: "Si no fuera por la Federación Rusa que nos prestó atención a nuestras necesidades, estaríamos como el resto de los países. El martes empezamos a vacunar".

Por último, negó que haya cortocircuitos con la vicepresidenta, Cristina Kirchner al remarcar: "No hay tales problemas con Cristina, hay más análisis periodísticos que problemas reales. No podemos compartir las mismas visiones: es razonable, respetable y saludable".