Argentina ya compró "51 millones de vacunas" y busca "20 millones más"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó ayer que la Argentina compró "51 millones de vacunas" y busca "comprar 20 millones más", dado que el Gobierno busca "llegar a niveles de inmunidad muy alto".

"Tenemos compradas 51 millones de vacunas, queremos comprar 20 millones más. La gran mayoría se va a querer vacunar, habrá una demanda muy fuerte", resaltó González García.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional precisó que continúan "buscando vacunas", y detalló: "Ayer estuve una charla con uno de los proveedores. Queremos llegar a niveles de inmunidad muy pero muy altos. Con la primera inmunidad, reduciremos la mortalidad". .

"Cuando hagamos más masiva la cantidad de gente vacunada, vamos a disminuir la circulación del virus. Si el virus deja de circular, la pandemia primero afloja y después va a tender, no digo a desaparecer porque esto tal vez llegó por unos años, pero seguro va a disminuir", describió.

González García aseguró que "por supuesto" la población se va a querer vacunar, y precisó: "El problema que vamos a tener es que van a querer más vacunas de las que tenemos en los primeros días". "La única receta concreta, efectiva y real es cuidarse. Para eso, el aislamiento, usar los tapabocas. De la misma manera que tengo una gran esperanza con la vacuna, tenemos que tener cuidado", manifestó.

En esa línea, reiteró: "La vacuna todavía no actuó. Hasta que no se llegue a un nivel alto de inmunidad en la población vacunación, el virus sigue circulando". "A veces tengo un poco de miedo de que creamos que porque está la vacuna ya pasó. Como digo siempre, esto no pasó", explicó el ministro de Salud de la Nación.

Por último, llamó a mirar con "optimismo tener una alternativa a mediano plazo, como es la vacuna", pero precisó: "Cuidémonos ahora más que nunca, porque rápidamente vamos a tener resuelto el tema".



LA EFICACIA DE

LA VACUNA RUSA

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que los resultados de los exámenes realizados por la ANMAT muestran "una eficacia que genera optimismo" respecto a la vacuna rusa contra el coronavirus. "Hicimos una visita en octubre para tener información en relación a todos los avances del desarrollo de la vacuna Sputnik V", indicó la funcionaria en diálogo con el programa Incorrectamente Políticos, que conduce Guadalupe Vázquez por Radio Rivadavia.

Vizzotti explicó que "la Argentina tiene una nueva ley que avala contratos extraordinarios sin tener resultados de procesos químicos" el cual "especifica que debe tener una recomendación de ANMAT".

"Los resultados muestran una eficacia que genera optimismo. El almacenamiento es un desafío, pero nunca fue un impedimento. Me pondría todas las vacunas que tuvieron aprobación de las agencias regulatorias", subrayó Vizzotti.