El emotivo mensaje de Alex Albon

El tailandés Alex Albon le dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores tras ser reemplazado por el mexicano Sergio Pérez en Red Bull para 2021.

"No voy a mentirles, duele", Esa fue la primera frase del mensaje que realizó en sus redes sociales.

"Di todo de mí, pero no fue suficiente. Quiero darles las gracias a todos los que me apoyaron este año, especialmente a los aficionados tailandeses. Con todas las opiniones diferentes que hubo, ustedes nunca dejaron de acompañarme", agregó.

"No me rendiré. Toda mi vida quise esto y no voy a parar aquí. Tengo más para dar y estoy enfocado en regresar para el 2022 y ondear la bandera de Tailandia una vez más", concluyó.



FERRARI SUMO A ILOT

El joven británico Callum Ilot tuvo una campaña prometedora en la Fórmula 2, terminando en el segundo lugar detrás del campeón Mick Schumacher, quien será piloto oficial Haas el próximo año. Ilot consiguió tres victorias y cinco podios en la temporada 2020.

Sus esperanzas de lograr una butaca titular en la Fórmula 1 se desvanecieron cuando Schumacher y el ruso Nikita Mazepin fueron nombrados pilotos del equipo Haas y ante la confirmación de parte de Alfa Romeo de revalidar su alineación actual con Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi.

Ilott participó en la prueba de jóvenes pilotos en Yas Marina, donde fue el octavo más veloz y en esa oportunidad confirmó su vínculo con Ferrari para 2021.

"Estoy muy contento de unirme a la Scuderia Ferrari como piloto de pruebas a partir del próximo año", dijo Ilott.