Unión cierra su participación Deportes 27 de diciembre de 2020 Redacción Por FEDERAL A

FOTO ARCHIVO BUSCANDO UNA SONRISA./ El "Chino" Tosetto tratará de culminar con un triunfo.

Tras haberse acabado el domingo pasado las chances de avanzar de ronda, Unión de Sunchales se despedirá esta tarde del Federal A de transición, jugando su cuarto y último partido en el marco de la Zona Norte del ascenso 2, que disputará la quinta fecha. Será como local, desde las 17.30, frente a Defensores de Villa Ramallo, con el arbitraje de la tucumana Leila Argañaraz.

En el otro partido de la zona se medirán Juventud de Gualeguaychú y Boca Unidos de Corrientes, desde las 18, donde dirigirá la rafaelina Gisela Trucco. Estos dos equipos también ya quedaron eliminados, puesto que el clasificado y que quedará libre hoy fue Sportivo Belgrano de San Francisco.



SCHONFELD A 9 DE JULIO

Como era de esperar, los jugadores de Unión de Sunchales que llegaron al Club para este torneo empiezan a buscar un lugar en clubes del Regional Amateur, certamen que arranca el 10 de enero. En tal sentido, Gonzalo Schonfeld -de muy buenas actuaciones en el Dep. Tacural y que llegó al elenco que dirige Adrián Tosetto para el Federal- fue apalabrado por Gustavo Giorgi para 9 de Julio y el lunes se sumaría a los entrenamientos.



RESTO DE LOS PARTIDOS

Zona Ascenso 1 Norte: hoy a las 18.30 Chaco For Ever vs. Güemes de Santiago del Estero (César Ceballos); a las 20 Central Norte de Salta vs. Douglas Haig de Pergamino (Luis Lobo Medina) y 20.15 Sarmiento de Resistencia vs. Sp. Las Parejas (Horacio Sandoval).

Posiciones: Güemes 9; Douglas Haig 7; Central Norte 6; DEPRO 4; Chaco For Ever y Sarmiento 3; Sp. Las Parejas 2.

Zona Sur: hoy a las 17.10 Dep. Maipú vs. Olimpo de Bahía Blanca (Mario Ejarque); y Dep. Madryn vs. Villa Mitre (Jonathan Correa). A las 18 Huracán Las Heras vs. Sansinena de Bahía Blanca (Nelson Bejas).

Posiciones: Maipú y Dep. Madryn 7; Villa Mitre 5; Olimpo 4; Sansinena y H. Las Heras 3; Juventud San Luis 2.

Ascenso 2, Zona Sur: 17.10 Círculo Otamendi vs. Sp. Desamparados (Fernando Marcos); a las 17.30 Camioneros vs. Estudiantes de San Luis (Nahuel Viñas) y 18, Sol de Mayo de Viedma vs. Peñarol de San Juan (Bruno Bocca).

Posiciones: Sp. Desamparados y Camioneros 7; Estudiantes 6; Cipolletti 5; Sol de Mayo 4; Peñarol 3 y Otamendi 1.