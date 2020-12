Benítez volverá al "Rojo" Deportes 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El delantero Martín Benítez se despidió de Vasco da Gama al dar por concluido el préstamo que tenía el club carioca con Independiente y por ese motivo ahora deberá regresar a la entidad de Avellaneda. La idea de los dirigentes del club de Río de Janeiro era negociar otro préstamo con el "Rojo" para seguir contando con los servicios del misionero, pero al no llegar a un acuerdo entre las partes Benítez deberá volver a Independiente.

A través de las redes sociales el atacante de 26 años se despidió del Vasco da Gama, donde estuvo en la última temporada. "Quiero agradecer a toda la gente que trabaja en el club, todos fueron muy importantes para mi adaptación: jugadores, plantilla y directores. Fue un gran orgullo poder defender los colores de este gran club y su gran historia", manifestó Benítez.

En su cuenta de Instagram, agregó: "Quiero agradecer al aficionado que, desde el primer día, me brindó un cariño muy especial y me hizo sentir como en casa".

Benítez llegó al club brasileño en febrero de este año, y debió sortear la pandemia de coronavirus y jugar con los protocolos correspondientes.