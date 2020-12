Beccacece confirmó su salida porque se va Milito Deportes 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO RENUNCIA./ El entrenador se va anticipadamente de la Academia.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El entrenador Sebastián Beccacece anunció ayer que dejará su cargo en Racing a pesar de que su contrato vencía el próximo 30 de junio de 2021 y señaló que se va porque el manager Diego Milito, que lo llevó al club de Avellaneda, decidió también irse de la institución. "Hemos decidido con el cuerpo técnico no continuar en la institución. Diego (Milito) había anunciado su salida y es momento de que yo lo haga. Tengo el deseo de continuar en este espacio tan cómodo, pero como ustedes saben, Diego se va y voy a seguir el mismo camino", indicó.

En una conferencia de prensa virtual que brindó tras el ensayo matutino, el técnico consideró que "la salida de Diego le hace muy mal al club y el que pierde es Racing". E insistió: "Me voy porque se va quien me trajo. Tengo una relación muy buena con Víctor Blanco. Ya le informé mi decisión al presidente y al plantel". Y agregó: "El camino se volvió adverso, propio de un año político. Quisieron instalar un montón de cosas, pero nunca pudieron con este grupo. Nos vamos con todo el dolor, teníamos un proyecto muy lindo, con ganas de estar seis meses más". "Este grupo nos ha dado lo mejor. Nos comparamos con Flamengo, River. Hubo una entrega absoluta. Vamos a dar por finalizado el ciclo una vez que termine esta Copa de Liga con Newell´s", expresó.

En tanto, el entrenador declaró: "Relaciono mucho a Newell's con Racing. A `Licha´ (Lisandro López) y a Diego con el `Tata´ (Gerardo Martino) y (Marcelo) Bielsa en Newell´s, el referente y el ídolo actual". "Con la gente de Inferiores y del Tita somos una familia, pero situaciones políticas hicieron que esto no pueda continuar", reiteró el DT, a la vez que contó: "El otro día llegamos y nos encontramos con Adrián (Fernández) dentro del camarín. Víctor le pidió que se retirara y no pasó nada más. No hubo golpes, enojos ni piñas".

El saliente entrenador afirmó que con el plantel profesional tuvo "un vínculo de hermandad" y señaló que por ese motivo lo va a "acompañar en estos partidos que faltan". "Tuvimos un año grandioso, poniendo al club en un lugar de privilegio en los torneos internacionales", agregó.

Sebastián Beccacece llegó a Racing a comienzos de 2020 traído por Milito, pero no era del gusto de alguno de los dirigentes y su continuidad en el club parecía depender del manager de la entidad.

Según se supo, Beccacece arregló con Milito que el dirigente siga en el club hasta que termine la participación de Racing en la Copa Libertadores, la cual finalizó el pasado miércoles, cuando cayó por 2 a 0 ante Boca en la vuelta de los cuartos de final tras haber ganado 1 a 0 en la ida.