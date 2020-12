Cuestión de comunicación Deportes 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde que empezaron a darse los contagios en el fútbol profesional en esta pandemia, aproximadamente un 95 por ciento de los clubes han comunicado de manera oficial sus casos mencionando los afectados. Atlético de Rafaela prefiere tener en reserva las identidades, tal como lo hizo durante la pretemporada, y se respeta esa decisión.

Pero al menos, por lo sucedido esta semana, por la cantidad de jugadores involucrados, se esperaba un tratamiento de la información a nivel institución que aportara un poco de claridad.

Al cierre de esta edición impresa (primeras horas de la noche del sábado) desde las distintas plataformas de Atlético de Rafaela no había publicaciones en tal sentido. En teoría, los resultados de los hisopados realizados el jueves debían conocerse a esa hora.

Cabe mencionar que LA OPINION intentó comunicarse con el médico del plantel, Diego Drubich, tanto el viernes como sábado, sin éxito. Así no se pudo confirmar si todas las bajas son por la situación sanitaria, o si alguna fue por lesión, recordando que no es posible asistir a los entrenamientos lo cual contribuye a alimentar los rumores.