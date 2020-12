Atlético, con bajas, defiende la punta Deportes 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Desde las 17.10 la Crema recibe a Gimnasia de Mendoza con el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro. Habrá 3 cambios obligados en los titulares (Piñero, Romero y Valdivia serán reemplazados por Samaniego, Castro y Meza) y otras 3 bajas entre el resto del plantel, a priori todas por Covid.

FOTO ARCHIVO PRENSA ATLETICO GRITO DE GOL./ Enzo Copetti lo ha repetido en cuatro ocasiones en este torneo.

Atlético de Rafaela, líder de la Zona B en el Ascenso 1 y con una serie exitosa de tres triunfos consecutivos, recibirá este domingo a Gimnasia de Mendoza, en el partido más relevante por la quinta fecha del torneo de Transición de la Primera Nacional. En encuentro se jugará desde las 17.10 en el estadio Monumental con el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

La Crema tratará de sostener su excelente momento que lo encuentra con tres puntos de ventaja sobre sobre Tigre y Sarmiento de Junín, frente a un oponente que vendrá a jugarse las últimas fichas para mantener aspiraciones de luchar por el primer puesto, y que se encuentra a 5 puntos de los rafaelinos.

La escuadra dirigida por Walter Otta viene de imponerse sucesivamente ante Tigre, San Martín de Tucumán y Villa Dálmine, tras aquel debut de la primera fecha donde fue perjudicado ante Riestra, que le igualó 3-3 en el cuarto minuto adicional con un penal mal sancionado por el árbitro Luis Lobo Medina.



EL PROBLEMA SANITARIO

La semana de Nochebuena y Navidad no fue tan feliz para el plantel de Atlético y su cuerpo técnico, debido a la aparición de jugadores con síntomas de Covid. A los dos iniciales del miércoles se fueron sumando otros y en definitiva Otta no podrá disponer de seis futbolistas, entre habituales titulares y ocasionales suplentes.

Si un aspecto alentador existe dentro de esa preocupación es que entre los afectados no están sus goleadores Enzo Copetti y Claudio Bieler, a la vez de la categoría. La "Crema" hizo 11 tantos en cuatro partidos y entre ambos suman ocho goles, cuatro cada uno. Los dos serán de la partida ante los mendocinos.



SEIS BAJAS

En definitiva Otta tendrá que suplantar a tres jugadores titulares: Fernando Piñero, Emiliano Romero y Matías Valdivia, mientras que tampoco estarán disponibles Gastón Tellechea (titular en los encuentros iniciales), Luciano Pogonza y Alex Luna.

La novedad saliente estará en la zaga central, con el debut de Lucas Samaniego por Piñero. Se trata de un defensor de 20 años formado en el Club Juventud de su localidad, Barrancas, que milita en la Liga Totorense. Hizo inferiores de AFA en Racing de Avellaneda (2015 a 2017) y en Unión de Santa Fe (2018/19). Junto a él estará Stéfano Brundo.

La mitad de la cancha también tendrá una conformación bastante distinta, con Soloa más retrasado y Rodrigo Castro -ingresa por Romero- para la creación, junto con Funes por derecha y Diego Meza (sustituto de Valdivia), que volvió algunos minutos en el partido anterior, en la izquierda.

En el banco aparecerá el juvenil Gonzalo Allassia (categoría 2004). El volante oriundo de Suardi fue pretendido, junto a Alex Luna, hace un par de meses por Racing.

En cuanto al Lobo mendocino, que en su última visita al Monumental se impuso por 5 a 1 en marzo pasado, tendrá los mismos once titulares que vienen de igualar frente a Tigre.



RESTO DE LA FECHA

Fase Campeonato, por el primer ascenso: Zona A, Domingo 27, a las 17.10: Atlanta-Temperley; Diego Ceballos; a las 21.00: Estudiantes de Río Cuarto-Ferro Carril Oeste; Lucas Novelli. Lunes 28, a las 17.10: Platense-Agropecuario Argentino de Carlos Casares; Yael Falcón Pérez; a las 21.30: Deportivo Morón-Estudiantes de Buenos Aires; Lucas Comesaña.

Zona B: a las 21.30: San Martín de Tucumán-Villa Dálmine; Mariano González. Lunes 28, a las 17.10: Deportivo Riestra-Sarmiento de Junín; Yamil Possi. Martes 29, a las 19.20: Tigre-Defensores de Belgrano; Pablo Giménez.

Fase Reválida, por el segundo ascenso, Zona A: Domingo 27, a las 17.10: Barracas Central-Brown de Puerto Madryn; Pablo Dóvalo. A las 19.10: Belgrano de Córdoba-Nueva Chicago; Nazareno Arasa; e Independiente Rivadavia Mendoza-San Martín de San Juan; Adrián Franklin. A las 21.00: Mitre de Santiago del Estero-Alvarado de Mar del Plata; Fabricio Llobet.

Zona B: Domingo 27, a las 17.10: Almagro-All Boys; Sebastián Zunino; Gimnasia de Jujuy-Instituto de Córdoba; Rodrigo Rivero. Lunes 28, a las 17.10: Santamarina de Tandil-Brown de Adrogué; Jorge Broggi. Martes 29, a las 17.10: Quilmes-Chacarita; Andrés Gariano.