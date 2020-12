Santa Fe: más de 300 heridos por armas de fuego durante 2020 Policiales 27 de diciembre de 2020 Redacción Por La mayoría tienen entre 20 y 24 y residen mayormente en el cordón suroeste de la capital provincial. Los datos forman parte de un informe oficial que confeccionó el Ministerio Público de la Acusación, junto con el Observatorio del Ministerio de Seguridad.

Hace algunos años, mientras un grupo de periodistas elaboraba un informe especial por los homicidios en la ciudad de Santa Fe y todo el departamento La Capital, surgió un interrogante en una Redacción.

¿Qué hacer frente a los casos de personas que fueron baleadas y por una cuestión del azar, quizás, lograron sobrevivir?

La pregunta motivó a los comunicadores a consultar determinadas fuentes judiciales y policiales, pero ante la vorágine y la dinámica diaria en la que viven los medios de comunicación la búsqueda de esos datos quedó inconclusa.



SIN CONTAR CON

CIFRAS OFICIALES

De acuerdo a una publicación de Aire de Santa Fe, por entonces no existían cifras oficiales que permitiesen en Santa Fe analizar los casos que jurídicamente son caratulados como tentativas de homicidios.

Por lo general, dicha información la administraba alguna Fiscalía especializada en violencias letales, pero no tenía muchas precisiones ya que no contaban con la triangulación entre las fuerzas policiales, que suelen ser las primeras en tomar intervención en el caso y los servicios de salud que reciben a las personas heridas.



UN REPORTE

ESTADISTICO

Años después, a pocos días de culminar el 2020, el Ministerio Público de la Acusación, junto con el Observatorio de Seguridad Pública dio a conocer un reporte estadístico en donde informó la situación actual de heridos con armas de fuego en la capital provincial.

El informe tuvo como objetivo sistematizar y exponer información recopilada entre los meses de enero y noviembre, mediante el cotejo de datos de la Policía, del ámbito de la Justicia penal y de los distintos efectores de salud que prestan servicios en los centros urbanos que componen el departamento La Capital.

No obstante, desde ambos organismos aclararon que de los datos divulgados no se encuentran las personas que ingresaron a los efectores de salud con impactos de bala y luego fallecieron.



NUMEROS VIOLENTOS

Según indica el relevamiento, en todo el departamento La Capital se registraron (hasta noviembre) un total de 366 heridos con armas de fuego en la ciudad de Santa Fe; 53 en Santo Tomé; 12 en Recreo; 6 en San José del Rincón; y cuatro entre otras localidades pequeñas.

En cuanto a la ciudad de Santa Fe, el informe señaló que la mayor parte de los ataques armados se dieron en el cordón externo de los distritos Suroeste (San Lorenzo y Santa Rosa de Lima) Oeste (Cabal) y zona Noroeste.

Justamente en esas zonas es donde históricamente se han dado la mayor parte de los homicidios dolosos.

En tanto, los especialistas detectaron una fuerte presencia de violencia armada en la zona de la costa: Alto Verde, Colastiné Sur y La Guardia.

El reporte además evaluó la distancia -en metros- entre la zona donde ocurrió el hecho de violencia y el domicilio de la víctima.

En este sentido, surge que la mitad de las personas baleadas fueron heridas a menos de 500 metros de sus casas.



CUARENTENA,

DIAS Y HORAS

Los datos que fueron volcados en el informe también hicieron hincapié en qué efecto provocó en la ciudad el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, decretado por el Gobierno Nacional el 20 de marzo, ante el avance de la pandemia del coronavirus.

Según develan los organismos provinciales, la disminución de la circulación de personas generó que una caída en los ataques armados.

Y se observa un marcado descenso de los hechos de estas características durante el mes de abril que tan solo se registraron 17 casos y un mes después, la violencia volvió a crecer y llegaron a registrarse 52 heridos de arma de fuego.



LLAMATIVO DATO

Un dato que llama la atención del reporte, es cuáles fueron los días de la semana donde mayormente hubieron baleados. Principalmente, cuatro de cada diez casos ocurrieron durante el sábado o domingo entre las 18 y 00.

Sin embargo, existe un día que los investigadores destacaron.

Se trata del miércoles ya que durante esa jornada se registró una llamativa acumulación de hechos que en ciertas oportunidades supera los viernes.



MAYORIA DE JOVENES

Según da cuenta el informe, la mayoría de las personas baleadas resultaron ser jóvenes de entre 20 y 24 años y que nueve de cada diez lesionados resultaron ser varones, mientras que las mujeres fueron una parte muy pequeña de las cifras.

Si bien el informe es muy reciente -y aún tiene pendiente recolectar mayor información sobre los centros de salud en donde fueron asistidas las personas lesionadas-, las cifras divulgadas reforzaron los otros reportes vinculados a los homicidios en el departamento La Capital que por el momento detectó un total de 93 muertes violentas según el último reporte del MPA al 20 de diciembre.

En dicho informe, de los 93 casos, un total de 71 ocurrieron en la vía pública y mayormente en toda la zona del cordón Oeste.

Precisamente, la zona más caliente en donde la violencia interpersonal se dirime entre balas y sangre.