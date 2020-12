Golpeó a la mujer y amenazó con prender fuego a la casa Policiales 27 de diciembre de 2020 Redacción Por La Policía intervino ante la agresión de un sujeto a su mujer, en presencia de niños menores de edad.

Ante autoridad de la Subcomisaría 1ª de esta ciudad -cuenta su sede en un sector del barrio Monseñor Zazpe-, una mujer de 35 años de edad, domiciliada en una vivienda que se ubica en la calle Bartolo Manera al 1100, dio a conocer que su esposo, identificado como José Luis V., de 37 años, cuando estaba junto a su hijo B.F. de 14 años y los hijos de la pareja, de 10 años de edad la nena y 2 años el niño, en la casa de su mamá, él pasó a buscarla y en una motocicleta arribaron a la finca en la que residen.



DISCUSION Y

AGRESION

Según la exponente, comenzaron a discutir porque él está cometiendo adulterio y le reclamaba porque no estaba en su casa.

En ese contexto, el hombre la empujó en un par de oportunidades contra un mueble, a la vez que la agredía verbalmente.

No todo quedó allí, habida cuenta de que el sujeto amenazó con prender fuego la casa, o que la iba a vender dejando en la calle a la mujer y sus hijos.

De acuerdo a la víctima, no fue esta la primera vez que sucede una cosa así, y que ya lo denunció por agresiones físicas tanto a ella como a los menores.

De lo ocurrido se dio conocimiento al fiscal en turno.