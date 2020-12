Se incrementan las expectativas de contratación para el inicio del 2021 Suplemento Economía 27 de diciembre de 2020 Redacción Por La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el primer trimestre de 2021 es de +5%, demostrando así un incremento de 7 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior y un aumento de 5 puntos porcentuales en la comparación interanual. La región que muestra las intenciones de contratación más fuertes es la Pampeana.

ManpowerGroup presentó los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo correspondientes al primer trimestre de 2021, que refiere al período que va de enero a marzo. Los datos fueron obtenidos tras encuestar a más de 500 empleadores argentinos, quienes reportaron una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +5%. Este valor representa un aumento de 7 puntos porcentuales con respecto al período anterior y un incremento de 5 puntos porcentuales en la comparación interanual.

El valor de la ENE se obtiene tomando el porcentaje de empleadores que espera aumentar sus plantillas y restándole el porcentaje de aquellos que esperan una disminución durante el próximo trimestre.

Sobre el total de empleadores argentinos encuestados, el 76% no espera realizar cambios en sus dotaciones de personal, el 5% planea disminuirlas, el 11% aumentarlas y el 8% restante no sabe si realizará cambios durante el primer trimestre del año.

A su vez, cuando consultamos a las empresas sobre sus expectativas de recuperación en virtud del impacto del COVID-19 sobre sus negocios mencionaron lo siguiente:

El 35% de los empleadores espera que sus empresas vuelvan a los niveles de contratación pre-pandémicos dentro de los próximos 12 meses. Al ser consultados en el trimestre anterior el 39% planteaba este horizonte de recuperación.

Por otra parte, el 32% de los encuestados piensa que le llevará más de 12 meses recuperar los niveles de contratación, mientras que en el período anterior el 26% manifestaba estos plazos.

Por último, el 7% cree que los niveles de contratación nunca regresarán a los valores previos a la pandemia, cuando en el relevamiento anterior solo el 2% había expuesto esta intención.

Es decir, el optimismo se debilita: los empleadores están aceptando que los efectos económicos de la pandemia serán duraderos.

“A pesar de que el 76% de los empleadores argentinos encuestados no proyecta hacer cambios en sus nóminas para el primer trimestre del año 2021, podemos visualizar una moderada mejoría en las intenciones de contratación” asegura Luis Guastini, Director General de ManpowerGroup Argentina, quien además explicó: “El resultado se debe mayormente a las marcadas expectativas de los sectores de Manufacturas, Transportes & Servicios Públicos y la Construcción. A su vez, este valor de expectativa positiva se da luego de dos trimestres consecutivos con resultados negativos”. Por último, Guastini agregó “los datos también reflejan que los empleadores esperan recuperar sus niveles de contratación pre-pandémicos en dos etapas: la primer mayoría (35%) prevé que eso suceda dentro de los próximos 12 meses, mientras que la segunda mayoría (32%) cree que lo hará luego de los 12 meses”.



COMPARACIONES POR SECTOR

En seis de los nueve sectores industriales relevados, los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el primer trimestre del 2021. Las expectativas positivas son lideradas por los sectores Transporte & Servicios Públicos y Manufacturas, ambos con una ENE de +11%, seguidos por Construcción, con +10% y Agricultura & Pesca, con una ENE de +6%. Por el contrario, los sectores Finanzas, Seguros & Bienes Raíces y Administración Pública & Educación esperan disminuciones en sus expectativas de contratación, reflejando ambos una ENE de -2%.

En comparación con el trimestre anterior, las expectativas de contratación mejoran en seis de los nueve sectores industriales encuestados. El sector Minería & Extracción lidera esta tendencia, con un aumento de 27 puntos porcentuales, seguido por Transportes & Servicios Públicos, con 23 puntos de incremento. En la misma tendencia pero en menor medida, Manufacturas reporta un incremento de 14 puntos porcentuales. En cambio, Comercio Mayorista & Minorista revela un aumento de 1 punto porcentual, mientras que Finanzas, Seguros & Bienes Raíces no muestra cambios en sus expectativas de contratación con respecto al relevamiento anterior.

En cuanto a la comparación con el mismo período del año anterior, las intenciones de contratación se fortalecen en cuatro de los nueve sectores. El sector de Manufacturas muestra la mayor variación, con un aumento de 12 puntos porcentuales, seguido por Transportes & Servicios Públicos, con 11 puntos. Minería & Extracción revela una mejora de 10 puntos porcentuales y Comercio Mayorista & Minorista de 7 puntos. El único sector que no presenta cambios en sus intenciones de contratación en la comparación interanual es la Construcción.



Comparaciones regionales

En cuatro de las seis regiones del país encuestadas, los empleadores esperan aumentar sus nóminas de personal durante el primer trimestre del 2021. Las expectativas más fuertes son reportadas por la región Pampeana, con una ENE de +8%, seguida por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con +7%. Por el contrario, la Patagonia informa las intenciones de contratación más débiles, con una ENE de -7% y la región de Cuyo, de -1%.

En comparación con el período relevado anteriormente, las intenciones se fortalecen en cinco de las seis regiones encuestadas. Esta tendencia es liderada por la región Pampeana y el NOA, ambas reportando un incremento de 8 puntos porcentuales. El AMBA y Cuyo continúan con esta tendencia, ambos reportando una mejora de 7 puntos. En cambio, la región de la Patagonia revela un declive de 2 puntos porcentuales.

En cuanto a la comparación interanual, las expectativas también aumentan en cuatro de las seis regiones. El mayor incremento es reportado por el NEA, con 9 puntos porcentuales, seguido por la región Pampeana, con 8 puntos. La región de Cuyo es la que demuestra el mayor declive en esta comparación, de 5 puntos porcentuales.



EN EL RESTO DEL MUNDO

En América, se esperan aumentos en las intenciones de contratación para el primer trimestre del año en nueve de los diez países encuestados. En comparación con el relevamiento anterior, las proyecciones se incrementan en todos los países de la región. En la comparación interanual, las expectativas aumentan en cuatro de los diez países, se debilitan en otros cinco y un solo país no muestra variación. Estados Unidos, Colombia, Canadá y Brasil proyectan aumentar sus nóminas de personal, mientras que en Panamá se registran disminuciones en las intenciones de contratación.

A nivel global, en 34 de los 43 países encuestados los empleadores esperan incrementar sus dotaciones de personal durante el primer trimestre del 2021. En 7 de los restantes se proyectan disminuciones, mientras que en dos países se presentan intenciones nulas. Las más altas expectativas son reportadas por Taiwán, Estados Unidos, Singapur, Brasil y Australia; mientras que Hong Kong, Austria, Suiza, Reino Unido y Panamá revelan las intenciones más débiles a nivel mundial.