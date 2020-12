Warner puso fecha para el spin-off de Mad Max y al filme basado en el Coyote del "Correcaminos" Información General 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES 27, (Télam). - "Furiosa", el spin-off de "Mad Max: furia en el camino", la película de live action "Coyote vs Acme" y la adaptación de "El color púrpura" serán estrenadas en 2023, informó Warner Bros, casa dueña de los derechos sobre esas historias para cine.

Según publicó el portal estadounidense The Hollywodd Reporter, "Furiosa" tiene fecha de estreno para el 23 de junio de ese año. George Miller, director de la película del 2015, escribirá y dirigirá la próxima entrega.

A su vez, Anya Taylor-Joy ("Gambito de dama") ocupará el lugar de Charlize Theron.

El 21 de julio fue la fecha establecida para "Coyote vs Acme", una versión en live action, es decir, que mezcla animación con personas, con el emblemático personaje de los dibujos animados del "Correcaminos".

La película será dirigida por Dave Green y escrita por James Gunn, Jeremy Slater, Josh Silberman y Samy Burch, basada en el artículo de ficción "Coyote vs Acme" de la revista The New Yorker.

En tanto que el 20 de diciembre de 2023 será el estreno de "El color púrpura", la adaptación para cine del musical de Broadway.

El musical, basado a su vez en la novela de Alice Walker, ganó el premio Tony. El filme será dirigido por Alice Walker y producido por Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders y Quincy Jones.