Mensajes plenos de buenos deseos

Proseguimos en esta entrega, reproduciendo las diversas salutaciones que llegaron a esta Redacción con motivo de las tradicionales celebraciones.

*Gracias por acompañarnos este año. Esperamos seguir juntos durante el 2021. Que estas fiestas navideñas estén llenas de paz y amor para todos ustedes y sus seres queridos.

Mis mejores deseos para continuar estrechando lazos de amistad y trabajo que día a día nos unen.

Salud Argentina! María de los Angeles Sacnun, senadora nacional.



*El Sindicato de Trabajadores Judiciales quiere desearles una felices fiestas junto a todos los suyos. Muchas felicidades y les enviamos un fuerte abrazo a todos.



* En este año tan particular, que dejamos atrás, queremos agradecer a todos los que nos han acompañado para garantizar la calidad y continuidad de nuestro trabajo. Por un 2021 renovado de esperanza y prosperidad ¡Muchas felicidades! Instituto de Estadística y Censos de la provincia de Santa Fe



*Te deseamos una feliz Navidad y un Próspero 2021!.Por un nuevo año en el que podamos renovar nuestro compromiso como mensajeros de la no violencia. Basta de armas! Red Argentina para el desarme.



* ¡Felices Fiestas ! Por un gran 2021 Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Sunchales



*Hacemos llegar nuestros más sinceros deseos de muy Felices Fiestas y los mejores augurios para el año próximo a iniciarse. Recibe nuestros más cordiales saludos extensivos a vuestra familia y a todo el staff del diario:

Juan Carlos Palacio y María del Carmen.



*Estamos finalizando un año muy complejo, atravesado por una pandemia que jamás pensamos que podía suceder, la cual nos obligó a realizar los mayores esfuerzos para seguir al lado de nuestros Asociados, ya que ha cambiado la manera de realizar muchas cuestiones, la forma de contactarnos, y sin lugar a dudas creo que ninguno estaba preparado para un cambio tan brusco. Nada nos es más grato que haber atravesado este tiempo de incertidumbre juntos.

Por ello, agradecemos muchísimo, haber contado con su apoyo!!

Esperamos que en el 2021 continuemos consolidando la relación que a lo largo de los años hemos construido.

En lo personal, deseo que pasen muy felices fiestas junto a sus familiares, y que el próximo año venga cargado de salud, paz, y solidaridad!

Salud! Matías Caviola, oficial de negocios Banco Credicoop Coop. Ltdo.



*En fechas tan especiales , no quería dejar de estar presente en sus corazones, deseando pasen una navidad en

familia y proyecten un comienzo de año con sueños, esperanzas, amor y sobre todo, con la fuerza necesaria de buscar

siempre un horizonte colmado de objetivos!!!!!

Feliz Navidad y un buen Año Nuevo!!!!!!!un abrazo!!!!!!! Diego Colombo



* Iluminemos nuestros hogares con la esperanza de un 2021 lleno de alegría y felicidad para todos. Municipalidad de Suardi.



* Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. E. Galeano. Por un 2021 mejor. Sigamos cuidándonos. Diputado Rubén Giustiniani.



*Esperamos que pasen las fiesta en el calor del hogar y poder renovar fuerzas para comenzar con nuevos proyectos por ejecutar. Los mejores deseos de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 "Teniente Benjamín Matienzo de Sunchales



*Ha sido un año pleno de desafíos. En 2021 renovemos con más fuerza que nunca nuestro compromiso con el trabajo. la verdad y la reconstrucción de nuestra Patria.¡Felices Fiestas! Claudio V. Gastaldi, gerente de la Sociedad Rural de Rafaela.



* Este nuevo año que comienza seguimos acompañándote para que nunca te falte: un sueño por el que luchar; un proyecto que realizar; algo que aprender, un lugar para descubrir y alguien a quien querer. ¡Feliz 2021! Leandro López OSDE.