Nuevo proyecto para jóvenes en el Impenetrable Sociales 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Proyecto que es impulsado por Scholas junto a la provincia de Chaco y el club Boca Juniors

El pasado 15 de octubre el Papa Francisco hizo un llamado urgente por la concreción de un gran “Pacto educativo global” al que instó a unirse a docentes, políticos, artistas, deportistas y a todos los actores sociales en general, con los que Scholas comparte su misión y se ha comprometido. En este contexto, Scholas, la provincia de Chaco y Boca Juniors pensaron un proyecto en común en el impenetrable chaqueño que plasmaron el pasado 21 de diciembre con la firma de un convenio.

Scholas desarrollará sus programas educativos, instalará un centro para recuperación de adicciones y un espacio para las prácticas deportivas de estudiantes en la localidad de Miraflores. Como parte del acuerdo, la Provincia, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dispondrá un espacio para el desarrollo de las actividades. El Club Atlético Boca Juniors colaborará desde la articulación con otros organismos públicos y privados, clubes; y la presencia de deportistas profesionales en actividades con jóvenes.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, destacó que “niñas, niños, adolescentes y jóvenes serán beneficiados, no solo por esta brillante idea del Papa Francisco, sino también por la cooperación del Club Atlético Boca Juniors. Queremos agradecer profundamente poder ser parte de este proyecto, que seguramente se va a potenciar en el transcurso del tiempo”.

Por su parte, el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal agregó: “Vamos a tratar de ayudar a sacar a los chicos de la calle, tener una actividad distinta. El trabajo de Scholas con Boca y el Papa vino para quedarse, esto tiene que ser permanente [...] Acá hay un tema superior que son los jóvenes, los chicos, las chicas, que es lo que tenemos que pensar entre todos. Estamos muy contentos de que esto se haya firmado en nuestra casa”.

José María del Corral, director mundial de Scholas Occurrentes expresó: “Agradezco porque el Papa nos llama a un nuevo pacto educativo global porque dice que el mundo que tenemos no es casualidad sino que lo hemos abandonado culturalmente. Agrega que no nos podemos seguir tratando de salvar solos sino juntos. Creo que está bueno que este ´salvarnos juntos` empiece desde su propio país. Es la mejor noticia que le podemos dar porque esto no es una foto, es algo concreto. En este momento están los jóvenes formadores de Scholas en Chaco con la Ministra de Educación, recorriendo los lugares donde empieza este proyecto y se van a vivir ahí. Queremos destacar que además se sume Boca y juegue en equipo para reconstruir culturalmente nuestro país.”

El equipo de Scholas ya se encuentra trabajando en el Impenetrable chaqueño. Los próximos pasos serán una escuelita de deporte, arte y tecnología para que los propios adolescentes colaboren como voluntarios con los más pequeños, luego la apertura de la casa para jóvenes con problemas de adicción y la inauguración del centro educativo comunitario donde se brindaran oficios, talleres de arte y expresión para trabajar las competencias blandas y recuperar la cultura del trabajo.



Sobre Scholas Occurrentes

Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho Pontificio presente en 190 países de los cinco continentes y que a través de su red integra a medio millón de instituciones y redes educativas. Su misión es responder al llamado de crear la cultura del encuentro, reuniendo a los jóvenes en una educación que genere sentido.

www.scholasoccurrentes.org