Sukerman visitó Bicicletería Peretti Locales 27 de diciembre de 2020 Redacción Por El Ministro de Trabajo valoró el trabajo que realiza la firma y la generación de mano de obra santafesina, valorando además la importancia de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte amigable con el medio ambiente.

FOTO PRENSA GOBERNACION RECORRIDA. El Ministro de Trabajo destacó la importancia de utilizar con mayor frecuencia la bicicleta.

El Ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman, visitó días pasados, la fábrica que Bicicletería Peretti tiene en la localidad de Susana. El funcionario provincial es destacado en muchas ocasiones, por preferir trasladarse en bicicleta y siempre que se lo preguntan, apunta a la importancia de moverse en medios amigables con el ambiente. El titular de la cartera de trabajo provincial, es un reconocido predicador de la utilización de las bicicletas para circular por la ciudad y lo hace con el ejemplo.

“Realmente muy contento y agradecido a los dueños de casa, a Sergio y a sus hijos y por supuesto también a Alejandro (Ambort), a Roberto Oesquer que además de ser el titular de la UOM y de CGT Rafaela, forma parte de nuestro Ministerio de Trabajo. Esta es una industria santafesina y además tiene que ver con algo que hoy está muy en auge y que es la movilidad sustentable, que en esta pandemia ha multiplicado la cantidad de personas que se movilizan en bicicleta y que haya una fábrica como esta en el departamento Castellanos, para nosotros es un orgullo”, destacó Sukerman.

El funcionario provincial, dijo que “el promedio de los trabajadores aquí es de 22 años; estamos hablando de gente muy joven y que seguramente para muchos este es su primer empleo. Esto implica trabajo no solo para Susana sino para obviamente personas que viven en otras localidades; además está la posibilidad de expandirse, de seguir creciendo y para nuestra gestión esto es fundamental y es lo que siempre conversamos con el gobernador Omar Perotti, que es que cada vez haya más desarrollo y más mano de obra santafesina. Es una alegría estar acá, recorrer y ver de cerca cómo se trabaja; además para mí tiene un plus porque yo me movilizo en bicicleta y es un placer poder visitar esta empresa y aprender mucho de lo que se está haciendo”.

Por su parte, Sergio Peretti, titular de Bicicletería Peretti, señaló: “Estuvimos con el Ministro en el depósito que es donde llegan todos los materiales e insumos y desde acá es desde donde distribuimos tanto a las venta mayorista, como a la fábrica para el armado; después recorrimos la fábrica propiamente dicha. Sin lugar a dudas en un año muy particular pero que lo estamos cerrando de la mejor manera, fabricando más de 14 mil bicis por mes, incorporando a mucha gente y trabajando a full”.

“Permanecimos 45 días cerrados por el tema de la pandemia, gracias a las gestiones realizadas por la comuna y cumpliendo con todos los protocolos que nos pidieron pudimos empezar a trabajar de nuevo y desde junio ya a pleno. Incorporamos a 30 personas en este 2020 y en medio de muchas cosas malas, para nosotros a nivel trabajo fue bueno”, dijo Peretti.

El titular de la firma habló de la importancia de la bicicleta como medio de transporte sustentable y subrayó que “se nota que a nivel mundial hay una gran reactivación en relación a su uso y se sumó lo de la pandemia, ya que al no haber transporte pública la gente optó por usar otros medios de transporte y la bicicleta fue algo muy importante para suplir eso. La gente además, al utilizarla para trabajar y moverse de un lugar a otro, se dio cuenta de que es un lindo esparcimiento, que hace bien a la salud y eso motivó a que aumentarán los grupos de pedaleo”, explicó.