Manifestaciones en todo el país en defensa de las “Dos Vidas” Locales 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Este sábado y durante las jornadas de hoy y mañana, en la previa de lo que será el tratamiento en el Senado, del proyecto de Ley de Legalización del Aborto que cuenta con media sanción en Diputados, se llevan a cabo concentraciones masivas en distintas ciudades de todo el país a favor de las dos vidas. En Rafaela nuevamente fue multitudinaria la caravana celeste que recorrió el microcentro de la ciudad.

FOTOS M. LIOTTA CONFERENCIA. Silvia Operto y Nieves Argañaraz, de Rafaelinos por la Vida, dejaron un contundente mensaje ante los medios locales. CARAVANA DE AUTOS. Tal como sucedió el mes pasado, la marcha se hizo sentir nuevamente en las calles rafaelinas.

Nuevamente las concentraciones en defensa de las “Dos Vidas” se hicieron sentir en nuestra ciudad, al igual que en otras tantas ciudades a lo largo de la Argentina. En un claro mensaje de rechazo al proyecto de ley de la legalización del aborto, que será votado el próximo martes 29 en el Senado de la Nación, cientos de miles de familias completas con niños, jóvenes y adultos, exhibiendo distintas consignas en defensa de la vida y los valores, fueron convocados a movilizarse por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), el Episcopado Argentino y los grupos pro vida.

Las concentraciones ayer se replicaron en Santa Fe, Chubut, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, Misiones, Corrientes, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Hoy ocurrirá lo propio en Jujuy, y el lunes en Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, San Luis. En tanto, el martes habrá una vigilia de oración en Tucumán.

En Rafaela previo a la marcha que se concentró en el Monumento a la Madre, se realizó una conferencia, en la que Silvia Operto y Nieves Argañaraz, de Rafaelinos por la Vida, destacaron una vez más el compromiso de los rafaelinos en defensa de las dos vidas, explicando que hoy toda la Argentina está abrazando a la mujer que se juega por la vida y la acompaña.

“El Monumento a la Madre es hito en la esencia de la mujer porque la mujer es aquella única generadora de vida, capaz de dar vida y los que estamos hoy aquí reunidos en una caravana regional, queremos defender las dos vidas. Desde Rafaelinos por la Vida, nosotros acompañamos a los embarazos vulnerables, aquellos que por distintas circunstancias no pueden vivir con la normalidad o la alegría de un embarazo común, o porque alguien ha perdido el empleo, porque fue dejado por su pareja, porque interrumpe proyectos de vida personales, sin embargo desde nuestra agrupación creemos que se puede hacer un tránsito, desde esa duda, ese momento de desencanto, a la espera gozosa de un hijo. Nuestra propuesta es acompañar a estas mamás que tienen de pronto este anuncio inesperado, a encontrar un nuevo proyecto de vida”.

“Hoy estamos acompañando a casi 30 mujeres que han dicho sí a la vida, que en algún momento y en alguna salita le ofrecieron abortar, diciéndole quizás, ya tenés cinco hijos o porque no pensás en abortar que tenés 15 años o porque tus estudios se truncan, y hoy pueden disfrutar de sus hijos y de ser reivindicadas como mujer, porque como hemos visto en todo este proceso de debate de la ley, ninguna mujer quiere abortar, ni las que están a favor ni las que están en contra, por eso como Estado, como Nación, debemos bregar para que ninguna mujer llegue a esa instancia y para eso hay que acompañarlas y brindarle todas las herramientas para prevenir los embarazos”, dijo Argañaraz.

Luego, la multitudinaria caravana celeste, con miles de personas que se trasladaron en autos, motos y bicicletas, por el microcentro de la ciudad, finalizaron la movilización frente al hospital nodal que se está construyendo en la continuación de Bv. Lehmann, donde se realizó un acto regional, teniendo a Rafaela como la capital Provida. Los oradores en este caso fueron la Lic. en enfermería, Bibiana Rudi, la Dra. Mónica Schtmuzler y Pablo Posetto, de Rafaelinos por la Vida.



CARTA DIRIGIDA A

LOS SENADORES

En cada uno de los puntos en los que la ola celeste dejó su sello, se leyó una carta dirigida a los senadores de la Nación, denominada "Senadores: representen a la mayoría que los votó".

Entre los puntos más salientes del escrito se destacan:

"El modo de cómo se trató el Proyecto de Ley por el aborto en la Cámara de Diputados no resiste el menor análisis: IMPRUDENTE por exponer a la gente a salir a las calles para defender sus ideales; e INOPORTUNO en tiempos de pandemia, que requiere de unidad, y no división."

"Llega el día de la votación final en la Cámara Alta. Solicitamos que no vayan en contra de la Mayoría Celeste Nacional y Federal, por un Proyecto de Ley que reside en Buenos Aires".



ALGUNAS CONCLUSIONES

IMPORTANTES QUE DEBEN CONSIDERAR

La mayoría de los argentinos defienden la vida; el 70% de las provincias, 16 de las 24, se define provida y en contra de este proyecto de aborto; y el compromiso de la mayoría celeste creció enormemente. En 2018 hubo movilizaciones en 117 ciudades y en 2020, en 528. Cada día son más y más, los argentinos que se comprometen con la vida.



EN EL HOSPITAL

Luego de la caravana, posteriormente se llevó a cabo un pequeño acto en el nuevo Hospital, situado en la prolongación del Bv. Lehmann, donde allí también brindó unas palabras la enfermera Yanina Troncoso.