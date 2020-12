Encuestas y expectativas Editorial 27 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Una costumbre instalada por las consultoras que se manifiesta especialmente al final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, tiene que ver con sondear las expectativas de la gente, de las empresas o de determinados sectores específicos para averiguar qué piensan sobre lo que vendrá, si tienen sensaciones positivas o negativas de cara a un nuevo año por ejemplo. No está claro la verdadera utilidad de este tipo de relevamientos, pero sí forman parte del amplio espectro de variables que se consideran a la forma de modelar las expectativas generales.

Uno de los estudios difundidos en la última semana, elaborado por el Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano, señala que sólo un 26% de las personas consultadas cree que la economía argentina mejorará en 2021. De acuerdo con el relevamiento, el 38% estima incluso que las variables económicas "empeorarán" el año que viene. El Banco Mundial estima que este año el Producto Bruto de la Argentina caerá 12%, como consecuencia de que la pandemia profundizó la recesión que ya venía sufriendo el país en 2019. Entre los principales supuestos macroeconómicos del Presupuesto 2021, se prevé que el Producto Bruto caerá 12,1% en 2020 y se recuperará 5,5% en 2021, 4,5% en 2022 y 3,5% en 2023.

En el sondeo de la Universidad de Belgrano, el 32% cree que la actividad se mantendrá en los mismos pobres registros de este 2020. A la hora de explicar las razones de estas expectativas pesimistas, el 59% dice que el dólar seguirá subiendo, y el 22% que se mantendrá en los elevados niveles actuales. Solo el 9% considera que la cotización de la divisa estadounidense podría bajar. En el mismo sentido, el 32% de los encuestados en el último sondeo del COPUB prevé un alza aún mayor de la inflación. El 43% cree que se mantendrá en torno a los registros de este año, cercanos al 40%. Apenas el 12% opina que puede darse una baja de los precios minoristas.

Como la pandemia determinó la dinámica del 2020, el sondeo del COPUB también abordó las expectativas de la opinión pública al respecto para el año próximo. El 54% de los encuestados considera que la situación sanitaria mejorará en 2021, aunque la mayoría condiciona esa recuperación al resultado de la campaña de vacunación contra el coronavirus. El 51% es optimista y entiende que, para junio próximo, la vacuna contra el Covid-19 estará masivamente aplicada en la Argentina según el estudio que se hizo entre el 9 y el 11 de diciembre últimos, incluyó 450 casos efectivos mayores de 18 años y la distribución de género fue equivalente en cuotas por sexo.

A pesar de ello, el 56% teme que podría darse una segunda ola de contagios, como está ocurriendo en Europa estos días. A pesar de que la mayoría de los encuestados confía en que la pandemia esté un poco más controlada en 2021, el contexto es marcadamente pesimista en lo referido a las cuestiones económicas y sus principales variables, explicó Orlando D´Adamo, director del COPUB.

Otra de las encuestas presentadas en la última semana advierte que más del 35% de los comercios del país tienen previsto despedir personal en los próximos tres meses, a raíz de las restricciones que aún siguen vigentes por la pandemia. Según un relevamiento efectuado recientemente por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el 29,9% de las empresas de la actividad están sin operaciones desde el inicio de la cuarentena -el 20 de marzo último- mientras que el resto se encuentra total o parcialmente operativa. Además, el 35,6% despedirá empleados en los próximos tres meses y el 73,5% estima que la situación económica del país dentro de seis meses estará "peor o mucho peor" que ahora".

En tanto, el 46% vaticina que su situación estará igual dentro de seis meses y, de continuar las restricciones actuales por los próximos 30 días, el 54% de las empresas podrán continuar operativas; el 19,5% sufrirá importantes pérdidas; el 17,2% deberá reducir su tamaño y el 11,5% cerrará sus puertas, precisó la encuesta de la CAC, que se realizó entre el 15 y el 20 de este mes.

El relevamiento también arrojó que el 24,1% las ventas mercantiles cayeron más del 50% respecto a la situación previa a la pandemia, y que el 73,6% no realizaba ventas on line antes de la pandemia: ahora ese porcentaje cayó al 52,9%. Asimismo, el 74,7% asegura estar sin atraso en el pago de salarios; 57,5% sin atraso en el pago de impuestos y 69% en el pago del pago de servicios. Apenas el 50,6% dice que podrá pagar el aguinaldo en las "condiciones habituales". Por último, la encuesta sostiene que el 25,4% de las compañías continúa con teletrabajo y el 74,7% no realizará inversiones en el corto plazo.